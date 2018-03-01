痛批教育部「卡管」包正豪：當官蠻容易 只要不要臉

管中閔。（圖／資料照片）

友善列印
中時電子報

台大校長管中閔聘任案，至今還是無法通過教育部審核，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪近日就在個人臉書發文抨擊，他說，其實當官蠻容易的，只要不要臉，然後把耳朵摀上，眼睛閉上，一股腦兒聽話就好。

包正豪在臉書上指出：「就算不認同管中閔，或者質疑管中閔的當選資格，我們也不應該放任教育部做這種卑劣的事情，而拍手叫好，如果今天我們沉默，等到他日其他政黨執政，也用這種卑劣的方式剷除異己，掌控大學，是不是也要繼續沉默呢?!然後任憑其他人黨同伐異拍手叫好?」

他也提到，積極任事的教育部，如果甘為鷹犬，那對學術的傷害才大，教育部這種做法是懦夫和地痞的做法，不敢直接拒絕核定，而是採用不斷騷擾和羞辱的方式來逼退管中閔，這種先潑糞毀滅人格的手法，並不少見，過去其他政客也做過，而且都得逞了，因為被攻擊的人多半都因為心理素質不夠強大，沒法做到含垢忍辱。

包正豪強調，「但今天不一樣，其他政府職位可以棄之如敝屣，可今天是大學校長，一個理應清高的位置，不該輕言退讓，當事人的沉默是對這個邪惡政府的最有力抗議，而我們旁觀者，應該盡其可能地讓社會大眾知道這個政府有多卑劣邪惡，而要將教育部三字永遠釘在恥辱柱上。」

(中時電子報)

白肉雞大漲2成　降價等月底 台中市整修校園跑道 第一階段補…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。