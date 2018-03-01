痛批教育部「卡管」包正豪：當官蠻容易 只要不要臉

2018年03月01日 13:28 中時電子報 周鎮宇

台大校長管中閔聘任案，至今還是無法通過教育部審核，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪近日就在個人臉書發文抨擊，他說，其實當官蠻容易的，只要不要臉，然後把耳朵摀上，眼睛閉上，一股腦兒聽話就好。

包正豪在臉書上指出：「就算不認同管中閔，或者質疑管中閔的當選資格，我們也不應該放任教育部做這種卑劣的事情，而拍手叫好，如果今天我們沉默，等到他日其他政黨執政，也用這種卑劣的方式剷除異己，掌控大學，是不是也要繼續沉默呢?!然後任憑其他人黨同伐異拍手叫好?」

他也提到，積極任事的教育部，如果甘為鷹犬，那對學術的傷害才大，教育部這種做法是懦夫和地痞的做法，不敢直接拒絕核定，而是採用不斷騷擾和羞辱的方式來逼退管中閔，這種先潑糞毀滅人格的手法，並不少見，過去其他政客也做過，而且都得逞了，因為被攻擊的人多半都因為心理素質不夠強大，沒法做到含垢忍辱。

包正豪強調，「但今天不一樣，其他政府職位可以棄之如敝屣，可今天是大學校長，一個理應清高的位置，不該輕言退讓，當事人的沉默是對這個邪惡政府的最有力抗議，而我們旁觀者，應該盡其可能地讓社會大眾知道這個政府有多卑劣邪惡，而要將教育部三字永遠釘在恥辱柱上。」

(中時電子報)