台中市整修校園跑道 第一階段補助12校

台中市政府教育局連續3年，每年編列5000萬元預算，逐步修繕毁損跑道，提供學生及市民優質的運動場地。（陳世宗翻攝）

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台中市政府教育局為改善校園破舊跑道，今年度第一階段將投入約4200萬元協助12所學校改善跑道；教育局1日舉辦說明會，分享跑道修繕的實務經驗，盼助學校提升工程品質。市長林佳龍說，表示，各校一定要落實工程品質要求，確保完工後使用安全性及長久性，讓學生及社區民眾受惠。

教育局指出，106年度已補助南屯國小等18所學校跑道進行修整建，107年排定四德國小等12校進行跑道修整工程；太平國中外操場因921地震影響，操場及校舍損毁，該局已補助該校水土保持計畫662萬元，今年也核定補助經費700萬元重建後操場。

教育局長彭富源說，該局106年起邀請學校專家協助學校工程預算書圖審查，施工期間至學校進行工程督導，1日針對今年度獲補助學校辦理說明會，邀請國立台灣體育運動大學教務長林房儹分享跑道修繕的實務經驗，並傳授到場學校監工小技巧，期能提升工程品質。

林佳龍說，市府編列3年共1億5000萬元預算協助學校整建跑道，去年已協助18所學校改善；今年第一階段將補助12所學校，明年也會持續辦理；學校跑道是市民常利用的一部分，學校運動設施改善不但是市民福音，也能提升學生運動安全。

彭富源強調，未來教育局將持續評估各級學校跑道磨耗情況，針對有迫切需求學校，優先考量予以補助進行修繕，並連續3年每年爭取編列5000萬元預算，逐步修繕毁損跑道，提供學生及市民優質運動場地。

(中時)

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