黃智賢：兩岸本是同胞 何需民進黨同意？

大陸給予台灣人民31項優惠，直接超越了四年前的《服貿協定》。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報

昨天是二二八周年紀念，台灣在上演潑漆劇碼，大陸卻於同時間公布了惠台31條措施，形成強烈對比。對此，政治評論家黃智賢有感而發，認為對岸像家人一樣伸出雙手，反而是民進黨用自己的邏輯度君子之腹，既然兩岸本是同胞，又何需經過民進黨同意，未來人民可以透過惠台措施，找回自己的一片天。

黃智賢在今(1日)發文，道出對大陸惠台措施的見解。她說，這31條惠台政策包括了產業、金融、醫療、出版、學術和影視等，都幾乎直接享受國民待遇。舉例而言，台灣企業可以參與官方各種計劃，台灣同胞可以參加53種專業考試，和81種技能考試，甚至每部戲對台灣藝人的名額限制都全數取消，影視也不再有配額、數量和金額限制。這等於直接超越《服貿協定》，就算台灣沒通過《服貿協定》也沒差了。

2014年《服貿》被民進黨和太陽花阻擋，最好的機會早已成明日黃花。但這31條等於直接讓台灣人完整的享受失去的一切優遇，參與未來爆發式發展的歷史機遇，無須讓台灣人看民進黨的臉色，大可發揮自己的才智。

黃智賢感嘆，這31條多麼大器，讓人深深感動。台灣人此時此刻孤單無助，大陸在此刻伸出雙手，團結了兩岸同胞，真正把台灣人當作自己人，就在二二八周年這一天。

也許民進黨還是冷言冷語，說這是利益交換，那是因為他們不懂，「為人民的生活努力，苦民所苦，才是政府存在的真正目的，民進黨更永遠不會了解，什麼叫做『為萬世開太平』。」

但那些都不重要了，因為大陸已經為台灣人民打開大門，走我們的路又何需民進黨同意？

(中時電子報)

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