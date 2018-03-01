好累先走了！ 逢甲男大生於父母買房供讀書屋內上吊輕生

2018年03月01日 13:45 中時電子報 張國欽

就讀台中市逢甲大學財務工程與精算系三年級的曹姓男大生，留給父母及姊姊的遺書寫道「真的好累，想先走了」，上月27日晚上被國中好友發現於住處廁所上吊身亡，父母聞訊趕來，無法相信生前完全沒有異狀的兒子，會走上絕路。

今年21歲的曹姓學生，住在父母親為他在至善路購買的一棟大樓，楊姓國中死黨知道曹生兩天沒課，便從高雄北上台中找他敘舊，並借住一晚，不料晚上11點多起床上廁所時，發現曹男用童軍繩在廁所上吊自殺，消防員到場時發現，曹男已明顯死亡。楊姓同學表示，曹姓男大生看起來都相當正常，完全沒有聽過他想輕生。

警方初步勘查，現場未發現打鬥跡象，但有一封遺書給死者父母及胞姊，內容寫道「真的好累，想先走了」，並交代希望楊姓國中同學能來參加告別式。

曹男父母得知兒子自殺身亡相當悲痛，曹父說，兒子沒有感情問題或與人發生不愉快，完全沒有任何異狀，實在無法理解為什麼會自殺，心都碎了。曹男讀金融學院財務工程與精算學士學位學程三年級，在校穩定，沒有曠課紀錄，對於突如其來的意外，相當難過遺憾，已指派教官幫忙家長後續事宜。

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(中時電子報)