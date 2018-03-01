2018鯉想啟程 學童繪夢想、為花蓮震災祈願

二城國小的小朋友們在鯉魚旗上寫下祈福心願。（胡健森攝）

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頭城鎮長曹乾舜（後排右三）帶著工作人員及小朋友們一同為花蓮震災的災民祈福。（胡健森攝）

「2018鯉想啟程兒童國際公益活動」已經開始，第3年參加這項活動的頭城鎮公所今年另外邀請3位藝術家在鯉魚旗上完成彩繪，再讓頭城鎮國小及幼兒園的小朋友在鯉魚旗上寫下自己的夢想，這些夢想將在5月5日在日本兒童節當天與參與活動的各國鯉魚旗一同升空，祈禱孩子們許的願望都能實現。

「鯉想啟程」是日本公益家栗須哲秀所發起的世界性公益行動，並與兒童節慶祝活動結合舉行，希望讓小朋友在歡樂的氣氛中，也能同時參與與世界接軌的公益活動。

今年頭城鎮公所花了近6萬元向日本訂購了兩條長10公尺的鯉魚旗，並邀請日本「親子豆腐TO-FU OYAKO」設計師北井真一郎與蝴蝶結子等3位藝術家一同聯手在鯉魚旗上彩繪「豆腐兒子和蝴蝶結子」插畫，畫中主角身穿藍衣服的豆腐兒子，臉上則是苦瓜臉與八字眉，插畫所要表達出的內容是豆腐因具有易碎的本質，常常擔心跌倒會摔爛，可是豆腐兒子的精神卻是跌倒也不怕，鼓勵大家永遠保持勇敢的心面對每一個挑戰。

由於在農曆年前花蓮強震造成重大災情，頭城鎮長曹乾舜特別藉由這次的活動帶領學童一同為花蓮震災祈福，希望花蓮震災的災民們能早日康復並重建家園，恢復正常的生活作息。

曹乾舜表示，頭城鎮公所已經是連續3年與日出企業社合作參與活動，今年的這兩條鯉魚旗將從1日起一直到4月4日兒童節慶祝活動前，安排到鎮內各小學及幼兒園並募集全鎮2000多名小朋友，親自在鯉魚旗的魚印留下屬於自已的夢想留言，希望可以藉由活動擴展鎮內小朋友的視野，同時也培養小朋友關心社會、關注世界的胸懷。

(中時)

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