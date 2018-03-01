大陸對台工作動作不斷 或用台青任北京冬奧志工

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國臺辦兩會前發布31條新惠臺措施，而其他涉臺機構同樣動作頻頻。上海《澎湃新聞》報導稱，大陸臺盟中央將在此次全國政協會議上，提案建議建立兩岸婚姻家庭專門服務及救助機構；同時，建議以籌辦冬奧會為契機，舉辦「2022年冬奧會臺胞青年志願者體驗營」，吸引、動員臺灣青年擔任奧運青年志願者，共同感受大陸發展成果與中華民族偉大復興的榮耀。

大陸兩會將於3日陸續召開，大陸國臺辦日前公布31條新惠臺措施，引起兩岸輿論關注。然而其他涉臺機構同樣動作不斷，上海《澎湃新聞》報導稱，大陸臺盟中央將在此次全國兩會提出《關於加強兩岸婚姻家庭服務工作的建議》。

提案稱，目前已有38.4萬對兩岸婚姻家庭，「這些兩岸婚姻家庭大大深化了兩岸人民的瞭解與融合，已成為維護兩岸關係和平發展的重要紐帶。」然而部分臺灣配偶在大陸落戶、求職就業、子女入學過程中遇到一些困難和障礙，

報導稱，臺盟中央將提案建議加強對兩岸婚姻工作的管理和引導，建立以臺辦、民政等部門為主體的聯繫和協調機構，建立兩岸婚姻家庭專門服務及救助機構、專職隊伍，建立服務機制。

此外，臺盟中央還提案建議組織臺灣青年參與2022年冬奧會志願服務。《提案》指出，建議以籌辦冬奧會為契機，舉辦「2022年冬奧會臺胞青年志願者體驗營」，吸引、動員島內青年、在陸臺生，與大陸青年志願者攜手服務2022年北京冬奧會，共用祖國大陸發展成果，感受中華民族偉大復興的榮耀。

報導稱，很多臺灣青年對參與奧運志願者服務有很高的熱情，但缺少權威的資訊發佈管道和統一的組織機構。加上由於對臺工作的敏感性，許多大型活動或賽事的組委會都沒有對臺及外事審批權。建議由2022年冬季奧運會組委會和國臺辦牽頭組織此活動。

(中時)

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