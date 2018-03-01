NBA》什麼仇都報了！火箭狂轟快艇14連勝

無視兩名快艇球員防守，哈登仍然找到上籃空間。(美聯社)

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中時電子報

揮別前次造訪快艇客場爆發怒闖休息室風波，火箭1日再來洛杉磯客場，決定不給對手任何機會，尤其是「大鬍子」哈登以身作則，個人貢獻25分、7助攻，帶領火箭105比92轟翻快艇，摘下14連勝，也是本季遭遇快艇首勝。

今年1月16日在洛杉磯客場遭遇快艇，火箭不僅吞下本季對戰快艇2連敗，賽後更爆發阿里查、保羅、哈登等火箭隊友怒衝快艇休息室風波，阿里查付出禁賽代價，也讓火箭今於快艇客場的再次遭遇，還沒開打就已火藥味十足。

不過這次哈登決定一開賽就給快艇下馬威，光在首節就獨拿17分，幫助火箭一度34比9大幅領先，快艇更在首節僅得12分，哈登簡直只靠1人之力摧毀對手，快艇雖在下半場一度追到個位數，卻馬上又遭火箭拉開領先差距。

除了哈登幫助火箭續以48勝13敗穩居西區龍頭，艾瑞克戈登也替火箭替補拿下22分，前役感冒缺陣的卡培拉宣告復出，也有22分、14籃板，阿里查11分，這是火箭本季第2次搶下14連勝，下役4日重返主場遭遇塞爾提克。

快艇以托必亞斯哈里斯24分最高，哈瑞爾22分，路威廉斯與泰歐托維奇各有13分，快艇除了中止2連勝，也以32勝28敗戰績，拱手把西區第8位置讓給金塊，接下來快艇、金塊與爵士3隊將上演季後賽門票卡位戰。

(中時電子報)

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