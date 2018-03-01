濟南今年擬推「文明立法」 隨地吐痰或被處罰

2018年03月01日 14:55 旺報 潘維庭

山東「齊魯晚報」1日報導，2月28日，山東濟南舉行「全國文明城市巡禮—新時代文明之路」論壇，據了解，去年濟南市起草《濟南文明行為促進條例》，市人大常委會已列入今年立法計畫，有望年底之前公布。

濟南市文明辦主任周鴻雁表示，這一《條例》將成為濟南精神文明建設方面的首部綜合性地方法規，將為濟南市精神文明建設發揮重要作用。根據外地立法經驗，在公共場所隨地吐痰、亂扔垃圾，向車外丟煙蒂、拋果殼等行為都將納入「文明立法」範圍，今後再有這些行為都可能違法，或將受到處罰。

報導回顧，深圳是大陸最早實行「文明立法」的城市，2012年12月25日，深圳市第五屆人民代表大會常務委員會第十九次會議就通過《深圳經濟特區市民文明行為促進條例》，2013年3月1日起施行；《青島市文明行為促進條例》2017年1月1日起施行，青島成為繼深圳、武漢、杭州之後，大陸第四個就文明行為立法的城市，也是山東省內首個。其中第七條明確提出「不隨地便溺、吐痰，不亂扔雜物，不隨意焚燒拋撒喪葬祭奠物品，不亂塗亂畫亂貼，不損壞公共設施、花草樹木」。

之後，大陸又有多個城市相繼公布相關條例，如2017年3月1日起，《烏魯木齊市公共文明行為條例》正式實施，2017年7月7日《寧波市文明行為促進條例》正式實施。

(旺報)