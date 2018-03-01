中國外銷王牌進軍東南亞 印尼也買4架翼龍無人機

俄羅斯首都莫斯科郊外的茹科夫斯基市的參觀者在拍攝「翼龍i」無人機全尺寸模型。(圖/新華社)

友善列印
中時電子報

中國無人機產業受到不少國家的青睞，外銷訂單不斷的翼龍無人機又添新買家，那就是繼先前傳出中國售翼龍無人機給巴基斯坦後，印尼軍方也採購了4架具有打擊能力的「翼龍I」無人機，有將使印尼空軍誕生第一支複合無人機中隊。

據英國《詹氏防衛周刊》報導，印尼國家軍多位消息人士證實了，印尼和中國國有的中國航空集團在去年簽訂合約採購4架「翼龍I」無人機，未來這幾架無人機將交由駐在西加裏曼丹省（West Kalimantan）的51中隊操作。

印尼空軍的51中隊目前使用以色列製造、裝備有光電偵察系統的「宇宙之星」（Aerostar）無人機，未來在裝備「翼龍」無人機後，該中隊也會成為印尼第一個裝備兩種不同型號無人機的部隊。

由成都飛機設計研究所設計的「翼龍I」，長度為8.7公尺，高度為2.8公尺，翼展為14公尺，最大起飛重量為1,150公斤，可攜帶200公斤的任務載荷，最高升限為7,500公尺，最大航程達200公里，續航時間為20小時。該款無人機可以攜帶各種載荷，包括DH-3010合成孔徑雷達和洛陽光機所出品的LE380光電/紅外轉塔。

中國在這些年來已經成為無人機的出口大國，尤其是對那些無法買到美製無人機的國家，除了解放軍軍隊和巴基斯坦軍對外，中國也將「翼龍I」銷售至沙烏地阿拉伯、哈薩克和阿拉伯聯合大公國。中國也在去年宣布完成了一筆目前為止規模最大進階款的「翼龍II」出口至一個不願公開的國家。

(中時電子報)

文章來源：Indonesia acquires four Wing Loong I UAVs from China

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