嗶悠遊卡回饋點數 全國綠運輸都通用

2018年03月01日 14:15 中時 陳燕珩

空汙問題嚴重，北市府前年底推出綠色運輸日活動，與點鑽、悠遊卡公司合作，嗶悠遊卡搭乘大眾運輸就可獲UUPON點數回饋。今年市府將回饋擴大到全台綠運輸，不僅北市公車、捷運，包括各縣市公車、桃捷、高捷、YouBike及渡輪都適用，每搭乘5次，就贈送1點UUPON點數，累積點數可兌換儲值金。

北市府推出「2018綠運輸集點活動」，鼓勵民眾搭乘公共運輸，請來台北市長柯文哲和藝人郭子乾扮演「柯P分身」，親自宣導示範。柯文哲致詞說，自己每天搭公車上班，發現其實沒有花很多時間，只要善用APP掌握到站時間，比開車還方便，呼籲大家一起響應，不僅能減少空汙，還可改善交通壅塞。

今年綠運輸集點活動從台北擴大到全台，每天不分時段，只要持悠遊卡或悠遊聯名卡搭乘綠運輸，包括高鐵、台鐵、北捷、高捷、桃捷、各縣市公車、YouBike及渡輪，每搭乘5次就送1點UUPON紅利點數，不同綠運具轉乘也分別列入計算；周五全日不限時段，持悠遊卡搭乘就可直接獲得1點。

除搭乘綠運輸，小額消費也能集點，只要持悠遊卡到全家、萊爾富及OK便利商點消費，每50元集1點，周三再加碼，單筆滿100元贈送10點；另外，每天持玉山悠遊聯名卡搭乘全台綠運輸，即可獲1點，當月消費100元再加3點。

民眾可先下載UUPON APP，綁定手機和悠遊卡號後，就能開始集點，每100點UUPON點數可兌換25元悠遊卡儲值金，也可在3大超商以每4點兌換1元，中華電信則是每110點可抵30元，使用台灣大哥大WALI悠遊卡，可55點可抵15元，集愈多回饋愈多。

(中時)