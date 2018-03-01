苗栗包龍𪹚龍正夯 公所籲勿留滿地鞭炮屑

苗栗地區最近很多商家包龍炸龍，吸引民眾體驗緊張刺激感官享受。（陳慶居攝）

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／苗栗報導
苗栗市公所強調，包龍商家事後若任由鞭炮屑汙染環境，勸導又不改善，將依法開罰。（陳慶居攝）

媲美北天燈、南蜂炮、東邯鄲的苗栗𪹚棒龍活動，由於習俗有愈炸愈旺的說法，近年來都有企業和商家包下龍隊再以猛烈炮火洗禮，但一夜激情過後，市區留下滿地鞭炮屑讓住戶頗為反感。市公所清潔隊1日拜訪並呼籲商家要負起清理責任，否則開罰1200至6000元。

元宵民俗踩街𪹚龍活動逐漸進入高潮，在祥龍點睛後，苗栗地區晚間常見祥龍參拜，連日來更有不少商家包下龍隊，在指定場地以數量可觀的鞭炮炸龍，希望在未來1年愈炸愈旺，財源滾滾，因此光買鞭炮動輒數萬到數十萬也相當平常。

𪹚龍20周年的主題「大𪹚大旺」，正說明包龍這項民俗的歷史背景。然而，大量使用鞭炮𪹚龍，固然吸引許多民眾圍觀，體驗緊張刺激的臨場感，左鄰右舍或許也包容短暫的噪音，但場地上往往留下厚厚一層的鞭炮屑，未即時清理就四處飛揚，許多轎車上方也舖滿碎屑，讓住戶頗為反感。

苗栗市公所清潔隊長孫春明表示，上月27日晚間在府東路、縣府路及英才路等多處地點，都有商家包龍、𪹚龍，留下許多鞭炮屑，隨風飛揚，嚴重影響市容，隔天適逢228假日，因此清潔隊1日逐一查訪，並向包龍商家宣導，他呼籲商家負起清掃責任，避免受罰，也不要讓良好的民俗留給人負面印象。

(中時)

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