海外金山、國內人民苦是台灣最大悲哀 沈富雄要彭淮南說良心話

央行總裁彭淮南。（資料照，王英豪攝）

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中時電子報

彭淮南日前卸任央行總裁，回應媒體「為何最近台幣匯率升升不息？」時表示詢問表示「因去年電子業界賺很多，他們都在賣美元，賣很多，這才是新台幣升值的最大壓力。」前民進黨立委沈富雄表示彭總裁不樂見新台幣升值，但不爭的事實是，在海外堆積金山銀山，無視國內人民苦哈哈才是台灣最大的悲哀，彭總裁您既已卸任，不妨說兩句良心話。

彭淮南日前卸任央行總裁，當時被問及為何連續30季金融帳淨流出？彭說代表民眾有錢到國外投資，全部由中央銀行持有才麻煩。另外，為何最近台幣匯率升升不息？彭認為，是因去年電子業界賺很多，他們都在賣美元，賣很多，這才是新台幣升值的最大壓力。

沈富雄表示電子業界賣美元不好嗎？沈富雄表示「很好！」但彭總裁因為不樂見新台幣升值，所以帶著遺憾甚至有一點責備的口吻，把它稱為「壓力」這就不對了！

道理如下：

一、賺錢賣美元，讓台幣升值，這是正常貨幣原理的運作，彭總裁不應存有逆向操作的思維。

二、電子業界最會抱怨台幣升值，但賣美元台幣就會升值，業界不能又賺、又賣美元，又要台幣不升值，這是占盡所有人的便宜。

而不爭的事實是：

一、美元走弱，所有貨幣都升值，逃不掉。

二、央行怕川普，買匯不敢像過去那麼囂張。

三、在海外堆積金山銀山，無視國內人民苦哈哈才是台灣最大的悲哀，彭總裁您既已卸任，不妨說兩句良心話。

(中時電子報)

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文章來源：沈富雄 臉書

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