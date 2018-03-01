陸客跳崖式驟減＋旅館「三低」警訊 觀光業者：真的不妙了

陸客旅遊消費雖減少，但自由行人數已超過團客，觀光業者：這是好事。（圖／本報資料照）

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中時電子報

近年台灣觀光受到陸客團銳減影響，旅遊業者紛紛致力於提高深度旅遊價值，力拚扭轉創造台灣旅遊行情。不過，除了陸客來台數可說是「跳崖式驟減」，來台國際觀光客的變化也影響觀光旅館營收，出現「三低」警訊，讓觀光業者憂，「真的不妙了」。

根據世界觀光組織（UNWTO）上月公布的「2017年跨國旅遊觀光人次」調查顯示，2017年國際遊客人數達13.22億，比前年成長7%，是全球旅遊業近7年來最美好的一年。

但反觀台灣，據觀光旅館公會統計，台灣去年觀光旅館總營收589.3億元，雖然較上一年度增加1280萬元，但對業者來說，一例一休增加營業成本，收入未見具體增加。若從單項收入分析，客房營收為256.1億，較前年減少9427萬元；平均房價為3771元，較前年也減少了56元；平均住房率64.84%，下降1.55%。

全國商總暨觀光旅館公會理事長賴正鎰今指出，上述旅館3大指標同時衰退，「那就真的不妙了」。他表示，中國大陸及日本高端消費人口減少，台灣旅遊上下游行業不少店家、旅行社、遊覽車及特色紀念商品店都面臨經營困難，觀光業幾乎都是「田螺含水過冬」，少數業者撐不下去乾脆脫手轉移經營或宣布倒閉。

他說，陸客旅遊消費雖減少，但自由行人數已超過團客，這是好事。但他也指出，台灣雖然景點很多，但缺乏大又新的景點，觀光客不可能10年都玩同樣景點，總是會玩膩，看膩，且亞太地區旅遊市場去年變化太大，廉價航空、OTA網路業務行銷、國際匯率與政治等因素，都影響台灣觀光產業發展走向，政府應該要加速提高觀光局地位，擴大編制與預算，「組團隊才能打國際賽」。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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