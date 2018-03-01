台中市民被迫「用肺發電」 ？卓冠廷：與事實不符

2018年03月01日 15:23 中時 陳世宗

國民黨立委盧秀燕1日在黨籍立委與公投提案領銜人，共同召開的「反核食與反空汙公投記者會」中，提到台中火力發電廠火力全開，民眾被迫「用肺發電」。台中市政府新聞局長卓冠廷反駁說，市府已說明這與事實不符，市府嚴審許可證展延下，中火根本沒有「火力全開」的可能性。

國民黨推動併同11月24日九合一選舉，舉辦反核食與反空汙公民投票案；國民黨副主席曾永權、郝龍斌與立委盧秀燕等人，1日上午舉行記者會；呼籲民眾為自己與下一代健康，支持兩項公投。

卓冠廷指出，盧委員上月才公開在媒體宣稱核二廠部分機組停機產生電力缺口，因此移轉中火導致「火力全開」造成空汙。市府已說明這與事實不符，實際上中火在市府嚴審許可證展延下，已大砍24％生煤許可量，從2100萬公噸降為1600萬公噸，根本沒有「火力全開」的可能性。

卓冠廷說，即使從實際生煤用量來看，103年前市府時期，全年生煤用量高達1839萬公噸，攀上近7年來最高峰。反觀市長林佳龍上任後，推動生煤自治條例約束中火減煤溝通與施壓並行，生煤用量連續三年下降，從104年1795萬公噸，一路降至106年的1772萬公噸。

卓冠廷強調，中火經刪減24％生煤量的許可證，已於今年2月25日生效，中火必須透過增加機組停機歲休天數等措施，才能符合市府的規範；市府也會持續監督中火減煤情形，一定會要求落實。

(中時)