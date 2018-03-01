暖暖春日 中醫師：春季是養肝的好時節

2018年03月01日 14:47 中時 葉書宏

太衝穴，位於足背側，大拇趾和第二趾中間兩根骨頭交會凹陷處。（台北慈濟醫院提供）

足三里穴，腿膝蓋骨外側下方凹陷往下約4指寬處。（台北慈濟醫院提供）

三陰交穴，小腿內側，足內踝尖上4指寬，脛骨內側緣後方凹陷處。（台北慈濟醫院提供）

以《黃帝內經》論點為基礎的中醫原理，認為一年四季應該分為春生、夏長、秋收、冬藏四階段。台北慈濟醫院中醫科醫師游志勤表示，「歷經屬陰、陽氣能量儲存在地底下的冬季，時序進入春季，氣溫逐漸暖和，萬物開始生發，正需要充足的陽光和能量，因而陽氣旺盛；而春季也是人體肝氣盛、活動力強的時刻，因此，應順應自然規律，補充陽氣，肝血自然活絡。所以說，春季是養肝的好時節。」

游志勤提到，「俗語說春天後母面，春天氣候不定，人易心浮氣躁，當煩惱多或心情起伏大，肝氣就容易阻塞，最是傷肝，因此應時常保持心情愉快，釋放壓力，才能讓肝氣暢通、不鬱結。」

減輕壓力、好心情的根本是要有正常的作息。中醫認為，晚上十一點到凌晨三點這段時間，是人的膽經與肝經運行時間，此時若熟睡有助肝膽經的新陳代謝。游志勤醫師建議最好在晚上十一點前入睡，但也不宜過早。睡前放鬆心情，才能維持好的睡眠品質，如此睡眠時間約六到八小時已足夠。

從中醫角度看，我們每天吃的食物與五行密切相關，五行對應的顏色是青、赤、黃、白、黑五色，又對應人體的五臟肝、心、脾、肺、腎，所以春日養肝護肝，要多吃青色綠色食物，如青花菜、青椒及深綠色海帶等。

游志勤表示，在肝火旺盛、需補充陽氣的春季，可選用一些補陽氣、性溫味甘、清熱解裡、滋養肝臟的食物，如香椿、波菜、茼蒿、豆芽菜、青椒、蘆筍、紅蘿蔔、蔥蒜、韭菜、西紅柿等十種蔬果，及枸杞、甘草、山楂、菊花、決明子、紅棗、木耳、糯米等八種中藥材。

除了多吃上述食物外，茶飲也是養肝好方法，菊花、玫瑰花、枸杞、山楂、決明子，都非常適合入茶，春天每日一到兩杯約500毫升的茶飲，可助養肝。

適當飲食和正常作息外，按摩經絡也有助排除體內毒素、舒肝、改善循環，讓全身氣血通順、不阻塞，疾病自然遠離，身體必定健康。中醫的原理是穴位要通、要理，氣才會順，才得養肝、健身。如行間穴、太衝穴，有助理氣；三陰交穴、足三里穴，可養血養氣、補肝血，都是養肝的穴位。時時按摩這些穴位十到十五分鐘，對舒肝養肝有幫助。

二十四節氣中的「驚蟄」，代表春天來到，冬眠的動物會在此時甦醒活動，是天地萬物茂發、生氣蓬勃的起點，正是養肝好時機。游志勤醫師說，「不論任何年紀的人，都適合養肝，只要順應自然法則，適時掌握時令特色，保持與季節的和諧，在暖暖春日養肝，可以達到提升免疫力、預防疾病的目的。」

(中時)