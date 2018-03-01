美通過《臺灣旅行法》 陸外交部表達強烈不滿

2018年03月01日 14:50 中時電子報 李靖棠

美國聯邦參議院（US Senates）於今日一致通過《臺灣旅行法》（Taiwan Travel Act），鼓勵美國政府增進臺美間各層級官員的互訪，對於臺美可能加強互訪，大陸外交部今日（3/1）的記者會上，發言人華春瑩回答，「上述議案有關條款儘管沒有法律約束力，但它嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

華春瑩表示，「一個中國原則是中美關係的政治基礎。我們敦促美方信守奉行一個中國政策、遵守中美三個聯合公報原則的承諾，停止美臺官方往來和提升實質關係，慎重、妥善處理涉臺問題，以免給中美關係造成嚴重干擾和損害。」

大陸國台辦於昨日舉行記者會，由發言人安峰山主持。（圖/中新社）

據大陸中新網報導，國台辦於昨日（2/28）舉行記者會，發言人安峰山表示，「（大陸）堅決反對美臺之間進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，也堅決反對美國以任何藉口向臺灣出售武器，這一立場和態度是非常明確的。我們也奉勸臺灣方面不要挾洋自重，否則會自食其果。」

在記者會上，環球網記者提到「美國某智庫專家聲稱要讓美國總統特朗普宣誓臺海為國際公海」一事，安峰山則回應道，在國際上確實有一股勢力一直想在臺海生事，以從中漁利，同時遏制中國的崛起，這樣的小動作實際上一直都沒有停止過，過去一直講兩岸是骨肉兄弟，自古有雲，「兄弟鬩於墻，外禦其侮」。他指出，一個中國原則是國際社會公認的現實，是中美關係發展的一個政治基礎，也是雙方處理涉臺事務的一個基本遵循。

參議院通過的《臺灣旅行法》，只要經川普（Donald Trump）簽署公告後，將成為美國正式的法案之一，對於這項新的提案，大陸不只官方不認同、不少鷹派的媒體批評砲火甚猛。《環球時報》曾發表社論恐嚇，「台灣旅行法」就是「摧毀台灣法」，一旦成為正式法案，中國將會徹底打壓台獨或武力解放台灣。也讓這個新法案，恐將成為中美台三方新的不定時炸彈。

(中時電子報)