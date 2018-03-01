施俊吉：衛生紙爆搶購 涉人為哄抬、聯合漲價

2018年03月01日 14:55 中時 張理國

衛生紙因上漲傳聞爆發搶購潮，穩定物價小組召集人施俊吉表示，這次衛生紙問題，很可能涉及人為哄抬、聯合漲價，由於寡占廠商價格競爭激烈，任何一家抬價銷售量會減少很多，所以會有很強的誘因，想要招呼其他業者聯合漲價。

施俊吉說，23日消息傳出時，可能的狀況就是透過媒體表示要漲多少，造成預期心理，使得民眾對衛生紙產生想要趕快購買的行為。

農委會副主委陳吉仲也說，國內紙漿平均一年進口6萬噸，木漿進口60萬噸，去年還進口到80萬噸，以長年來看，五年前紙漿進口價格是每公斤新台幣75元，2014年還下跌到45元，今年紙漿價格為43元，也就是說現在所有廠商用的原物料理論上都是過去的價格；木漿則從5年前的20塊，下跌到去年的16.8元，長期趨勢在下跌，現在廠商要提前反應未來國際價格，顯然跟原先進口成本的計算方式不同。

新任央行總裁楊金龍也說，央行會審慎採取適當貨幣政策維持物價穩定，主計處預測今年消費者物價指數CPI年增率1.21%，主要國際機構則預測台灣CPI漲幅介於0.88%到1.3%之間，國內的通膨狀況非常穩定；而新台幣對美元的升值，也有助於減輕輸入性通膨壓力，從2017年初至今，台幣升值幅度將近10.5%，可以紓解輸入性通膨壓力。

主計長朱澤民則說，根據主計總處資料，木材跟木製品占全體進口總量只有5%，要說這樣會影響通膨，不知根據何來。

(中時)