綠營幕僚世代更上層樓 組「五力新世代」參選議員

2018年03月01日 15:05 中時 王文吉

「五力新世代」林德宇（左起）、林祈烽、黃守達、林義偉、施志昌將投入民進黨台中市議員初選。（王文吉攝）

林義偉投入台中市第五選區（潭雅神）市議員選舉，他曾任立法院副院長蔡其昌、市議員謝志忠辦公室主任，基層服務10餘年。（王文吉攝）

73年次的施志昌（右）為立法院副院長蔡其昌子弟兵，他投入台中市第一選區（甲安埔）市議員選舉。（王文吉攝）

黃守達（右二）曾任民進黨青年發展部主任，也參與太陽花學運，喊出延續立委黃國書的政績與服務成果。（王文吉攝）

林祈烽（中）在立委張廖萬堅團隊服務16年，他強調自己已不是新人，很有經驗能為台中的發展貢獻一己之力。（王文吉攝）

林德宇曾任彰化縣政府新聞處長，也歷任屏東縣長曹啟鴻機要、民進黨台中市黨部執行長。（王文吉攝）

民進黨新幕僚世代施志昌、林義偉、林祈烽、黃守達及林德宇將投入台中市議員初選，5人組成「五力新世代」，28日上午在神岡發表聯合宣傳影片，期待將年輕世代的執行力、創新力、活力、骨力、魄力，帶進市議會，力拼議會實質過半，力助林佳龍市長推行市政。

「五力新世代」30秒聯合競選電視廣告，主打「執行力、創新力、活力、骨力、魄力」，5人團結力拼議會單獨過半。「五力」成員形象清新，穿著筆挺西裝現身，平均年齡僅36歲，全走型男路線，因長期擔任幕僚、助理，對議事運作相當熟稔，也強調世代傳承。

林義偉曾任立法院副院長蔡其昌、市議員謝志忠辦公室主任，基層服務10餘年，獲得前議員廖述鎮大力支持。他期待新幕僚世代5位成員，能夠一起順利進入議會，讓議會過半，林佳龍市長施政更有力，台中成為一尾活龍。

73年次的施志昌則是蔡其昌子弟兵，他說，七年級出生時正是台灣經濟起飛，從小父母親捨不得我們吃苦，只要求把書念好。但現在，年輕人不敢娶妻、生子，就業環境不好，他決定跳出來替人民出聲，解決人民問題。

「黃國書唯一接棒，黃守達使命必達！」黃守達曾任民進黨青年發展部主任，也參與太陽花學運，從小在中西區長大的他，喊出延續立委黃國書的政績與服務成果，投入市議員選舉，並希望將法學碩士的專業回饋給故鄉。

林德宇從民進黨中央黨部基層黨工出身，擔任過彰化縣政府新聞處長，也歷任屏東縣長曹啟鴻機要、民進黨台中市黨部執行長。他強調自己是經驗值、CP值「最高新人」，獲行政院長賴清德、高雄市長陳菊現聲推薦。

林祈烽在立委張廖萬堅團隊服務16年，協助推動教育建設、棒球發展及筏子溪再造計畫、捷運小巴路線等，他強調自己已不是新人，希望像他這樣有經驗、長期在地耕耘的政治工作者，能繼續為台中的發展貢獻一己之力。

「五力新世代」分別是立院副院長蔡其昌及立委黃國書、張廖萬堅、市議員謝志忠的子弟兵，多從學生時期致力參與學生自治及公共事務，蹲點多年後，展現世代傳承的企圖心，站上第一線投入初選，期盼進入議會為民喉舌。

(中時)