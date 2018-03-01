老公「妄想」她外遇 人妻無辜被追殺

黃男涉嫌殺妻未遂，犯案現場走道血跡斑斑。(林雅惠翻攝)

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黃男將血刀清洗後，放下刀子就擒。(林雅惠翻攝)

高雄市梓官區1日早晨發生一起精障丈夫殺妻案件!50多歲患有妄想症的黃姓男子因為懷疑妻子外遇，上午妻子準備外出前，黃男怒說:「你是不是要去找男朋友了」，雙方引爆口角，黃15:35更新內文)持水果刀刺殺妻子頸部、腹及手部4刀，經女兒發現趕緊報案送醫，黃妻暫無生命危險，警方與黃僵持半小時後，順利將他逮捕。

黃男向警方表示，他懷疑妻子外遇，強調「已經忍很久了，忍不住了」，才會一時衝動拿刀殺妻子，事後相當後悔。

岡山警分局梓官分駐所長紀淑如表示，1日早晨7點10分，警方接獲黃男女兒報案，表示有人被刺殺，員警趕到現場，才知是丈夫殺妻案，由於黃妻前頸有處約4公分長的刀傷，血流不止，送往國軍高雄總醫院左營分院急救，暫無生命危險。

紀淑如說，黃男在二樓房間犯案，員警到場時他已在一樓大廳，手中還持著水果刀，員警一再勸他「把刀放下來，出來再說」，叫他「冷靜」、「別衝動」，雙方僵持半小時，黃男才洗淨刀子上及手上的血，擱下刀子就擒。

警方將他逮捕帶回偵訊，黃男一再強調，懷疑妻子外遇，「已經忍不住了」，才持刀殺妻子。

警方調查，黃男有妄想症，且領有身心障礙手冊多年，與妻子（47歲）結婚20多年，育有1子2女；他原本在工廠上班，但放過春節連假之後就未繼續上班。全案警方偵訊後依殺人未遂罪嫌將黃男移送橋頭地檢署偵辦。

(中時)

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