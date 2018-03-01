到台北玩要住哪？這10大高人氣飯店 日本遊客也買單

2018年03月01日 15:10 中時電子報 簡怡欣

台北以特有的人文之美、歷史文化和多元化美食，吸引全台各地、來自各國的旅客造訪。日本旅遊訂房網近日就公佈「台北市10大超高人氣飯店」，不妨放入自己的口袋名單，也能推薦給希望享受貼心服務及便利交通的國外友人。

台灣地標之一的「台北圓山大飯店」以中國宮殿式建築風格打造，帶有濃厚的文化氣息。（圖／日本樂天旅遊訂房網提供）

樂天旅遊訂房網排行榜中，獲選為第1名的「大倉久和大飯店」，由日本大倉飯店株式會社經營和管理，為五星級國際連鎖飯店，主打親切細緻的日系服務，距離捷運中山站步行約3分鐘，鄰近名牌精品商圈，周圍更有多間人氣咖啡廳、餐廳及伴手禮店，無論洽商、觀光或購物都是外籍旅客來台的不二首選。

位於中山北路林蔭大道旁的「台北國賓大飯店」幽靜而清雅, 深受國際旅客喜愛。（圖／日本樂天旅遊提供）

第2名是著名地標之一的「圓山大飯店」，獨特的中國宮殿風設計，帶領旅客品味歷史並感受文化魅力。位於半山腰的位置除了鄰近基隆河更是能俯瞰台北市的迷人景緻，酒店更提供免費接駁車來往捷運圓山站，貼心細緻的服務讓旅客感受到台灣在地的親切感。

第3名由「國賓大飯店」獲得，身處台北市金融區市中心，周遭圍繞著著名觀光景點及美食名店，從捷運雙連站出發步行約5到10分鐘即可抵達，以利於交通便捷之地為傲，酒店更於2010年重新整修，目前總房數高達416間。依序上榜為燦路都大飯店、晶華酒店、美侖大飯店、老爺大酒店、君品酒店、神旺商務酒店、大名商務會館。

(中時電子報)