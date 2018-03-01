2018年03月01日 15:41 中時 呂筱蟬

通緝犯偷車代步，遇警盤查躲草叢遭逮。（呂筱蟬攝）

桃園市大園警分局觀音分駐所於2月28日下午，巡邏行經觀音區保興路三段85巷時，發現路旁停放一輛黑色自小客車車牌與車身不符，詢問一旁住宅內的余姓男子，他竟拔腿就跑，員警在附近的草叢內搜尋後逮到余男，經查詢其身分為毒品及竊盜等3項通緝犯，該黑色自小客車亦為余男所竊取，警詢後於今1日下午將他移送法辦。

警方調查，余姓男子自去2017年11月起，因涉嫌2件竊盜及1件毒品案，陸續遭桃園及彰化地檢署等單位發布通緝，通緝期間余男因擔心遭警方逮捕，四處借住朋友家中，靠著打零工維生。

2月27日晚間10點，余男先在楊梅埔心地區竊取一輛黑色自小客車，隨後至友人住處拿取已註銷的車牌掛上，以躲避警方查緝。車主於28日許發現下午2點車子不見，趕緊向警方報案。

大園分局觀音分駐所員警於28日下午3點巡邏發現該輛自小客車停放路旁，但車牌與車身不符，至一旁住宅詢問時，屋內的余姓男子假裝要到車上拿證件便趁機逃逸，員警立即上前追捕，經搜尋後在附近的草叢中逮到余男，並在該自小客車內查扣犯案用的T字起子。

余男落網後坦承犯行，並表示偷車只是代步用沒有要變賣，全案於詢後依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦，另余男涉嫌通緝部分亦一併解送歸案。

(中時)