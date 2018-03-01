黑人挺范范「從未批評任何人」 怒譙網友：你比較噁

范范與張韶涵傳不合多年，黑人最近出聲力挺老婆。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
黑人今發文力挺范范。（圖／取自黑人建州微博）
黑人回應網友。（圖／取自黑人建州微博）
黑人逐一回應網友發文。（圖／取自黑人建州微博）

范瑋琪（范范）和張韶涵當年合作一曲《如果的事》獲得廣大迴響，未料雙姝在2010年後被傳不合，至今仍有不少張韶涵粉絲為護主會在范范發文留下酸言酸語，今(1日)稍早，陳建州（黑人）在微博曬出老婆的表演影片表示力挺，又引來網友開酸，黑人便爆氣反譙：「你比較噁」，並強調妻子從未批評任何人。

黑人稍早在微博分享范范開唱影片，說：「最愛妳的善良還有與世無爭的個性⋯也喜歡妳即便受到委屈甚至是惡意中傷、妳也從不口出惡言！重點是當了媽媽後，妳更勇敢的做自己！麻麻別擔心我們永遠支持妳⋯」，疑對近來范范與張韶涵不合傳聞回應。

對此，有網友酸：「好噁心的一家人」，黑人親上火線說：「你好像比較噁～～～」，另又有人說：「又是在拿孩子擋？」，黑人再回：「妳別擔心！我會擋在她前面⋯⋯」，有人罵：「先把自己犯過的錯承認了吧」，黑人護妻又說：「我太太很善良，從來不惡言相向，這是我最愛她的原因之一！謝謝你的關注，但可能多花時間了解一下，她從來沒有說過一句不好聽的話批評任何人！」

(中時電子報)

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