準媽媽楊千霈「食」力驚人 一頓狂嗑3套餐

2018年03月01日 15:25 中時 洪秀瑛

楊千霈懷女寶寶。（《嬰兒與母親》提供）

楊千霈有女藝人身材優勢，孕期食量大，但四肢纖細。（《嬰兒與母親》提供）

楊千霈2016年與台大學長、桃園紡織業小開洪家傑結婚，並在去年孕育愛的結晶─娃寶。《嬰兒與母親》新一期專訪中，楊千霈分享她從準備懷孕到懷孕的心路歷程、對婚姻生活的體會以及對未來家庭的期許。

許多人在懷孕初期都會孕吐，但楊千霈非但沒害喜，反而胃口大開。向來愛吃甜食的她一知道自己懷孕就「放飛自我」，體重以1個月胖2公斤的速度迅速增加，7 個多月就逼近60公斤大關。她以前為了保持身材不敢吃米飯、水餃等澱粉類食物，現在完全解禁，最高紀錄可以連吃3、4天的水餃，自嘲「只要醒著就想吃東西」。

她笑說，前段時間參加某間餐廳開幕式，忍不住連吃三份套餐，主菜包括燉飯和義大利麵，讓坐在一旁的老公看得目瞪口呆，頻頻暗示她「等會還要回家吃晚餐」，下午茶和晚餐無縫接軌，一回家就開心地把晚餐吃光光，可見「食」力雄厚。

孕期狀況百百種，楊千霈除了沒孕吐，其他症狀一樣不少。她抱怨現在每天一起床就腰痠背痛，「像整晚被人痛揍」。特別是坐骨神經，有時甚至會痛到走路一跛一跛，連穿襪子都很痛苦。還好她有游泳的習慣，能充分緩解四肢疼痛的毛病。抽筋、頻尿等一般孕婦的「標準配備」她也有，只不過人家是子宮變大後才開始頻尿，她卻是懷孕沒多久就開始嚴重頻尿，一晚至少要上4、5次廁所，而且每次都要等上一段時間才能「出清存貨」。

都說理工男不浪漫，楊千霈苦笑「我老公是真的很實際，但他會用行動表達對我的愛」。先前她一時不察忘記控制維他命A的攝取劑量，急得團團轉，洪家傑幾句分析就讓她放心。懷孕後怕她提重物、感染弓漿蟲症，接手倒垃圾、清理貓砂，也讓楊千霈「揪感心ㄟ」。「我老公是個很有潔癖的人，平常聞到垃圾場的氣味就受不了，每次丟完垃圾一定要立刻洗澡，現在他天天倒垃圾，還配合我的指示做分類，真的不簡單。」

身為獨生女，楊千霈從小就渴望有一個哥哥來呵護她。因此在擬訂「做人計劃」時，原本想要先「男」後「女」，不料計畫趕不上變化，上天安排讓她第一胎懷上娃寶，令渴望生男的她不免感到小小失落。但後來想到女生比較貼心，可以趁機讓理性的老公開發感性的一面，想想也就釋懷了。北鼻小名「娃寶」由來十分有趣。原來楊千霈和老公養的貓叫小娃，他們把這隻貓視如己出，因此以「娃」字論輩，在小娃後面報到的孩子自然就叫「娃寶」。

雖然外表看似直爽、大剌剌，但楊千霈談到孩子也和其他媽媽一樣瞬間變得柔軟。她回憶自己第一次照超音波就眼泛淚光，覺得生命的形成實在很不可思議。後來聽到寶寶「噗通！噗通！」的心跳聲更是悸動不已。「從胎兒監視器中聽到的心跳聲非常大，我把它錄下來，每當遇到挫折、沮喪的時候就拿出來聽。娃寶的心跳聲不但可以幫助我平靜下來，還是支持我繼續前進的力量來源。」她打趣說，目前正考慮把娃寶的心跳設成來電鈴聲，讓更多人從中獲得療癒。

對於未來的「四口之家」（加寵物貓小娃），楊千霈在期待之餘也意識到自己必須承擔更多責任。「我在結婚、懷孕後才發現我媽以前為了家庭付出很多，無論是扮演媳婦或是媽媽的角色都不容易，但我會努力學習。」她與老公在婚前就談到教養的問題，價值觀相近的兩人對如何教育小孩有共同的目標。不過她也知道孩子實際出生後勢必會面對更多複雜的課題。雙魚座的她感性地對老公喊話「從交往、結婚到懷孕，我們一起拼起一塊又一塊的人生藍圖，現在家裡即將加入新成員，希望我們彼此可以為了這個家變得更好，讓我們攜手走到最後吧！」

(中時)