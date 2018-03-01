新部長許銘春率隊勞檢 業者批政府出爾反爾

2018年03月01日 15:44 中時 洪安怡

新官上任三把火！今（1）日《勞基法》新法上路第一天，甫上任的勞動部長許銘春立刻率領大批人馬至國光客運勞檢，結果發現有勞工不符7休1、無出缺勤紀錄等2項缺失。國光客運副董事長王應傑批評政府政策出爾反爾，許銘春則回應，業者可向主管機關交通部溝通，若有放寬需求再依法提出。

勞動部職安署今日上午前往國光客運進行檢查，下午許銘春則在大批媒體包圍之下到現場親自了解狀況，由勞動部次長蘇麗瓊、職安署長鄒子廉陪同進行，國光客運副董事長王應傑、國光客運工會理事張楊榮德代表出席。

經檢查後發現，有部分勞工連續出勤逾8天，以及未依法置備出勤紀錄等狀況，共2項區施，依照《勞基法》規定，可處2~100萬元不等裁罰。勞動部指出，是否開罰以及罰緩多少，則交由台北市勞動局處理。

王應傑抱怨，客運業者過去時常配合政府活動如嘉義燈會、台中花博等，進行相關運輸，國光客運一向更是最配合政府，守法的模範生，原本2年前勞動部公告協調客運業者可「免7休1」，也和前任部長林美珠協調好，而今新部長上任法令又有變化，政府簡直「出爾反爾」，強調難以配合7休1。

許銘春表示，處罰業者並非勞檢目的，只是方法，是希望提醒業者遵守法令，「我們不是來找企業麻煩」，交通運輸業高工時，牽涉公共安全問題，因此優先檢查，國光客運因應這次櫻花季運輸，採取雙駕駛制度，值得讚許，若後續業者有放寬需求，可依規定程序提出。

勞動部職安署補充，本次國光客運違反的是《勞基法》舊制，而非今天上路的《勞基法》新制，國光客運雖符合7休1的三例外，但此次勞工連續上班8天，是為了配合櫻花季的觀光需求，不符合三例外當中配合年節、紀念日的大眾運輸需求要向，因而違規。

(中時)