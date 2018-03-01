賴揆：期待許銘春保障勞權 嚴德發做好國防改革

2018年03月01日 15:42 中時 張理國

勞基法新制今天上路，行政院長賴清德上午在院會開始前，先向內閣團隊介紹5位新任首長。其中賴揆期許剛上任的勞動部長許銘春帶領勞動部確保勞工權益、促進勞資團結合作，為台灣經濟發展貢獻心力；由於軍人年改是立法院本會期重點項目，賴揆也期待國防部長嚴德發持續推動國防事務改革，為國家增進國防力量。

賴揆在介紹外交部長吳釗燮時說，吳曾任陸委會主任委員、駐美代表處代表、國家安全會議秘書長及總統府秘書長，歷練豐富，也相當熟稔外交事務。在國際事務挑戰越趨多元下，相信吳部長對開創台灣外交新局，擴大及強化與各國的實質關係做出很大的貢獻。

嚴德發則曾任國防部陸軍司令部司令、參謀總長及國家安全會議秘書長，熟稔國防事務，期待嚴未來持續推動國防事務改革，為國家增進國防力量。

賴揆也說，央行總裁楊金龍曾任央行駐英國倫敦代表辦事處主任、業務局局長，擔任副總裁已有10年，職務歷練完整，未來將借重楊的專業，持續協助維護我國金融穩定。

賴揆在介紹許銘春時說，許曾任高雄市政府新聞處處長、法制局局長、勞工局顧問、副市長，對勞動法令十分嫻熟，今天也恰好是勞基法新制開始實施的第一天，我期勉許部長帶領勞動部確保勞工權益、促進勞資團結合作，為台灣經濟發展貢獻心力。

對於退輔會邱國正，賴揆則說，邱曾經擔任國防部副部長、陸軍司令部司令及參謀總長，經歷豐富，瞭解現役官兵及退役袍澤的需求，定能穩健推動相關業務。

(中時)