周渝民飄「仙氣」 愛妻喻虹淵公開放閃誇讚

周渝民。（CHOCO TV提供）

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周渝民（右）和迪麗熱巴。（CHOCO TV提供）
周渝民（左）和迪麗熱巴。（CHOCO TV提供）
張彬彬（左）和迪麗熱巴。（CHOCO TV提供）
周渝民。（CHOCO TV提供）
周渝民和老婆喻虹淵已育有一女。（CHOCO TV提供）

周渝民與迪麗熱巴合作陸劇《烈火如歌》未演先轟動，該劇改編自明曉溪的小說，兩人搭檔顏值破表，男配角還有張彬彬和劉芮麟，幾乎都是去年夯劇《三生三世十里桃花》原班底。

《三生三世十里桃花》3月5日起，每週一至週五晚間8 點也將在中天綜合台36頻道播出。

周渝民飾演高深莫測、武功高強，容顏絕美之世外高人，古裝裝扮充滿仙氣，畫面優美，連老婆喻虹淵都難得在臉書上力推老公新戲，讚老公變更帥了，兼具氣質。

《烈火如歌》描述講述烈火山莊的繼承人烈如歌（迪麗熱巴飾），與在她生命中重要的三個男人：風華絕代的銀雪（周渝民飾）、幽藍孤傲的戰楓（張彬彬飾）、寧靜溫柔的玉自寒（劉芮麟飾）。

三位代表著不同的性格，被問到要怎麼奪得劇中女主角芳心？周渝民說：「臉皮夠厚，不管遇到什麼拒絕，都死皮賴臉地纏著對方，有意無意的身體接觸，眼神對視，很明確的告訴對方

，就是要追求你。」果然讓他與迪麗熱巴的CP感超強烈。

另外與迪麗熱巴合作4次的張彬彬則是還未開口，就被迪麗熱巴打槍：「他從沒對我好過。」讓張彬彬哭笑不得，可見兩人的好感情。

《烈火如歌》3月1日起於CHOCO TV免費跟播。下載CHOCO TV APP或使用CHOCO TV Web版即可免費收看。

(中時)

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