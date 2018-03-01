宣導性侵害保護 台中市長夫人分享自身遭騷擾經驗

2018年03月01日 15:46 中時 陳淑芬

勵馨基金會將在5月20日號召千人舉辦「親子大步走」健走活動。（陳淑芬攝）

台中市長夫人廖婉如1日在勵馨基金會性侵害保護活動記者會爆料，她成長過程有好幾次「不舒服」經歷，在台灣曾有老師逾越分際；在美國發生過志工隊長及老闆等「不舒服」對待。她強調，性侵有很多種，那種淺淺的部分是孩子最難啟口的，希望社會能把性侵保護範圍畫得寬一點，不要覺得是「神經過敏」、「那沒什麼」。

勵馨基金會成立「台中蒲公英諮商輔導中心」，幫助性侵、暴力受害者邁向療癒之路。將在5月20日號召千人舉辦「親子大步走」健走，宣導兒童自我保護。1日舉辦活動記者會，頒授「勵馨基金會兒童保護大使」彩帶，給廖婉如等人。

廖婉如致詞表示，真正肢體性侵可透過法律層面處理，但是，那種「淺淺的」部分則是孩子最難啟口的，她透露自己就有好幾次經歷，也掙扎、猶豫要不要講，因為「重要他人」還在，所以，不能講得很清楚。

廖婉如說，她的成長過程中，在台灣就曾老師跨了這條線，不能因為你非常疼愛學生或非常喜歡某個人，而不小心的逾越了分際。她在美國參加志工隊，隊長指著她脖子上項鍊稱讚「妳的項鍊好漂亮喔！我可看嗎？」，就直接貼近抓來看；一般見面禮貌性的抱一下就好，但是她的老闆就是「一抱再抱」、「抱很久、抱很緊」，這些好像不是性侵，但是，讓人感受到「就是真的不舒服」。

廖婉如表示，人生很多歷練掙扎走出來的東西都是養分，她希望勵馨的活動把太陽帶進每個人的心裡，把太陽的溫暖變成自己的內在太陽，帶給每個人溫暖。

勵馨基金會諮商師許玉玲表示，根據個案分析，受害人在重要時期未獲及時協助，成年後，需2、3年療育才能有機會復原；如果在第一時間獲協助，約1年就有機會恢復，避而不談、忽略傷害反而會造成二度創傷，呼籲社會能響應成為性侵及暴力受害者的保護及守護者，共創友善的社會環境。

(中時)