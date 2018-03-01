Su-57戰機將出海軍型 配合俄國未來航艦

俄國計畫建造新式航空母艦，而新的艦用戰鬥機也要隨之開發，很可能採用SU-57海軍型，如同Su-33是Su-27的海軍型那樣。(圖/蘇愷設計局)

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中時電子報

俄羅斯聯合飛機公司(UAC)表示，他們已準備好開發Su-57海軍型，也就是可在航空母艦上起降的版本，以配合俄國正在計畫的未來航空母艦。

俄國衛星網報導，UAC首席設計師謝爾蓋．科羅特科夫(Sergey Korotkov)表示，雖然尚未收到俄羅斯國防部的委託，但公司已經為開發Su-57海軍型進行準備，他說：「如果海軍有需要新戰機，我們絕對可以打造出來。」

不過，艦載戰機與航艦是必須密切搭配的整體，因此科羅特科夫強調，戰機必須與航艦的軟硬體一同開發，他解釋：「如果我們不瞭解軍艦的規格，那麼戰機就無法與航艦相匹配，因為艦用戰機涉及起飛、著陸、操作、通訊等兼容性，各方面的配合，這一系列的問題必須一起完成。」

科羅特科夫對未來的俄國航艦有新科技的期感，他說：「如果俄國要建造新的航空母艦，我希望它必須備現代化的性能，比如電磁彈射器。」

俄國將要設計新的航空母艦，是海軍官員尼克萊．馬克西莫夫(Nikolay Maximov)在2月初所透露的，據稱全長至少300公尺，10萬噸左右，並將會採用核子動力。在與媒體詢答時表示，新航艦會需要新戰機，因此有匿蹤設計的Su-57戰機就是首選。

目前俄國海軍僅有一艘庫茲涅佐夫號航空母艦，而且這艘航空母艦採用滑跳起飛，效率無法與美國航艦相比，這也是俄國希望下一代航艦應要具備彈射器的原因。

(中時電子報)

文章來源：Russian Plane Maker Ready to Adapt Su-57 For New Russian Carrier

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