南京保衛戰唯一在世倖存國軍老兵辭世

南京利濟巷慰安所舊址陳列館是亞洲最大的慰安婦主題紀念館。（圖/日軍侵華南京大屠殺遇難同胞紀念館）

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中時電子報

據《中國軍網》27日報導，2月25日下午6時38分，曾參加南京保衛戰的南京大屠殺倖存者李高山在家中去世，享年94歲。

李高山：死裡逃生的南京保衛戰老兵

李高山，民國14年2月24日生。民國26年12月12日，13歲的李高山作為國民革命軍第83軍（粵軍）第154師某旅某團3營9連勤務兵，參加南京保衛戰。他隸屬的連被分配鎮守挹江門城樓。12月13日早晨，日軍對挹江門形成包圍。繳械被俘後，他和兩百多名中國士兵被日軍押至幾間洋房內，遭日軍以機槍的瘋狂掃射，他因為個子矮小被前面的戰友擋住，僥倖躲過日軍集體屠殺。

他踩著戰友的屍體跑到了二樓，日軍澆汽油放火燃燒屠殺國軍的遺體，烈火濃煙直衝二樓，他從陽臺跳下逃生。之後，李高山一行六人躲到一棟樓房的樓頂，後被日本兵發現，將六人用繩子反綁，押到水塘邊集體屠殺，只有李高山一人僥倖生還。

「我經歷的南京大屠殺」——倖存者影像記憶素描：李高山。（圖/新華社)

作為南京保衛戰唯一倖存的老兵，他三次逃脫日軍的屠殺，他的人生可謂傳奇。他曾說：「我做證人有說服力。千萬不要忘記過去，前事不忘後事之師，現在要世界和平，不要戰爭。」

此外，據《新華網》報導，2月10日南京大屠殺幸存者劉庭玉去世，2月11日，李素雲因病去世。目前，登記在冊的南京大屠殺幸存者已不到百人。

劉庭玉，民國11年1月8日出生。民國26年冬天，國軍駐扎在三輪公司碼頭，劉庭玉目睹日軍用機槍掃射，把中國軍人全部打死。夜裡，劉庭玉等人在船上聽見有人喊救命，四人前去查看，結果三人被日軍打死。他在撐船時看到沿江密密麻麻的到處都是中國人的屍體，老江口的二糧倉庫也全是屍體，連下腳處都沒有。

李素雲，民國12年5月28日出生。民國26年日軍攻入南京城後，李素雲全家先逃到浦口東門，不久後又逃到浦口郊外的窯洞裏。她的父親和叔叔被日軍抓去做苦力，父親僥倖逃回家，叔叔從此再無音訊。她的母親被日軍打傷，一年後去世。李素雲當時14歲，為了躲避日軍，她在臉上抹灰、剪短髮，裝成男孩。之後她和姨娘躲進金陵女子大學難民收容所，得以倖存。

(中時電子報)

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