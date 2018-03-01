台灣藝文發展 值得中國大陸借鏡

2018年03月01日 15:57 中時 李欣恬

國台辦昨日宣布31項惠台政策，提供台資企業和個人多樣文化、經濟優惠措施與待遇，其中包括支持台灣藝文團體參與中國大陸在海外所舉辦的感知中國、歡樂春節等活動，以及參與「中國文化走出去」計畫，符合條件的兩岸文化項目，可望納入海外中國文化中心項目資源庫。

對此，台灣長駐上海戲劇學者李立亨表示，「大陸的教育、新聞、文化，都屬於『宣傳』部門管轄的範疇。這個『納入海外中國文化資源庫』的可能性，代表大陸對於台灣在文化上的深耕與努力，是可以被大陸借鏡的。」

李立亨指出，此辦法一出，和過去最大的差別在於，「過去台灣人的文化創意相關工作，只能個別投入大陸企業合作。現在，可以自立品牌參與。可以想見，一定會有成功案例被鼓勵跟接受。從創作者的角度來說，這是個好消息。從經營者的角度來說，這會鼓勵某些投資者，願意加入文化產業的經營管理之列，這更是好消息。」

李立亨表示：「如果擔心這項措施是大陸要在中國文化上爭奪主導權跟詮釋權，要收編台灣的知識與智慧。還不如用世界村的角度解讀，跨國合作、跨境合作、跨文化合作，本來就應該是常態。問題是，我們在這方面的投入，其實很少很少，應該在這個機遇之下，反省我們應該補足的能力跟能量在哪裡。」

(中時)