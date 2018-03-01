農忙忘記228放假 粗心父送女上學

派出所長拿出餅乾，期望女童能卸下心防。（林和生翻攝）

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粗心父親來警局接回女童，並頻頻向員警道謝。（林和生翻攝）

「真的忘記這天是假日」里港警分局2月28日接獲民眾報案指稱，1名女童獨自在土庫國小周遭徘徊、疑似走失，員警隨即前往瞭解，發現竟是學童家長忘記當天是假日，在接送孩子上學後隨即轉往田間進行農務，所幸沒有釀成意外，父親事後不斷對自己的粗心向警方道歉。

接獲報案的三和派出所長李依宸表示，當員警到場，女童因緊張無助，始終不肯開口說明，員警於是先將她帶回派出所安置，接著拿出八寶粥、餅乾讓女童果腹，並陪伴看卡通，這時才讓她卸下心防，將事發經過娓娓道來。

女童表示自己姓陳，目前就讀里港鄉土庫國小附設幼稚園，研判應是家長未注意2月28日是國定假日，接送孩子到幼稚園門口後隨即離去；但因為孩子年紀小，不知道回家的路，導致只能在學校徘徊，等待家人到來。

員警透過管道聯繫上陳姓男子，並通知對方趕緊來派出所帶小孩，陳男放下電話後隨即前往，並著急著向員警解釋，自己是單親爸爸，因忙於農事，整個忘記「228」應該放假，早上送女童上課後就到田裡工作，才會造成如此窘境。

除了為自己粗心不斷道歉外，陳父也感謝員警，除了維護治安、交通外，還能適時關懷民眾，對於警察熱心頻頻點頭致謝。

(中時)

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