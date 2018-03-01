《時來運轉》運彩報報 - NBA三大『主場一條龍』的球隊介紹

2018年03月01日 16:05 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

NBA本季各隊例行賽競爭非常激烈，東區戰場除了暴龍以及塞爾提克分別以71.2%以及69.4%的勝率領先群雄之外，後面有六隊勝率都在五成和六成之間徘徊；西區方面戰績由78.3%勝率的火箭和77.0%的勇士獨走，排名第三到第八名的球隊勝率比東區更是接近，都位於五成五到六成之間。本季各隊實力如此接近，在預測對戰的勝負上有一定難度，建議喜歡玩運彩的朋友們把球隊主場以及客場的對戰成績分開來看，說不定會有意想不到的驚喜！

馬刺目前36勝25敗，勝率59.0%排名西區第四，其主場22勝6敗(78.6%)與客場14勝19敗(42.4%)的勝率相差了36.2個百分比。眾所皆知馬刺對於球員健康的重視程度遠遠凌駕在戰績之上，本季馬刺遭受到嚴重的傷兵困擾，他們在客場征戰時，使用比以往更多的休兵，也對球員增加更多上場時間的限制，來確保球員不會產生過於疲勞的狀況，這樣的策略導致他們主、客場戰績相去甚遠。

灰狼目前38勝26敗勝率59.4%，在西區第三名這個位置與馬刺互有領先，灰狼主場25勝7敗(78.1%)與客場13勝19敗(40.6%)的勝率相差了37.5個百分比，差距這麼大的原因主要來自於防守的執行力，根據統計灰狼今年在主場每一百個回合失分為103.5，排名聯盟第八；至於客場每一百回合失分則是來到115.3聯盟墊底！也許就如灰狼總教練湯姆 希伯杜(Tom Thibodeau)所言，球員在客場作戰時的心理層面遭遇了某些問題。

金塊戰績33勝27敗，55.0%的勝率位於西區第八，他們主場24勝8敗(75.0%)與客場9勝19敗(32.1%)的勝率相差42.9個百分比聯盟之最！金塊隊主、客場實力判若兩隊的情況已經行之有年，主因就是他們擁有海拔高達1609公尺的主場，作客金塊的球隊往往因為地勢太高而在體力上難以適應，相對的金塊客場出戰時優勢就消失無蹤，可想而知金塊球迷一定非常喜歡在主場看球！

(中時電子報)