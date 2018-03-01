《時來運轉》運彩報報 - MLB熱身賽 反押與買「單」

巨人隊麥克威廉森。(美聯社)

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中時電子報

2018棒球季已經展開！率先登場的美國職棒春訓熱身賽打得火熱，資深彩迷無不磨刀霍霍準備一試眼光與身手，本週運彩達人分享熱身賽「不讓分」反押的理論，並觀察開季首週趨勢，直言買「單」為賺獎金上策！

MLB熱身賽反押理論行之有年，主因是春訓期間多為觀察選手調整狀況，主力先發強投往往至多三局就退場休息，此時便不能秉持例行賽參考數據的想法，認為強投會有長局數的壓制。再則是上季實力不錯的強隊往往陣容變動不大，一線球員同樣多以正式賽為準備目標，春訓期間會稍有保留避免受傷，反倒是弱隊表現較為積極，想藉由熱身賽打出氣勢；上述兩因素一來一往，玩家應該意會到該要投注「不讓分」賠率普遍設定較高的弱隊，倘若賽果真由弱隊取勝，又有串關加乘，當然等領高額獎金啦！

至於買「單」在本季首週就較為特殊！一般熱身賽或職業實力層級稍低的聯盟，會因為打擊戰出現機率較高推薦買「雙」，但本季截至目前已賽的63戰當中，竟然出現高達40場的賽果總分為「單」場次！比率高達63.5%。意即即便今年熱身賽仍可見不少打擊戰，但你來我往的糾纏賽果中雙方鬥志旺盛，也常打出類似例行賽的一分差內容，所以串關當中加入一些「單」的場次，有助提升預測命中率。

我國好手陳偉殷(馬林魚)、林子偉(紅襪)、張育成(印地安人)、胡智為(光芒)、曾仁和(小熊)等人，也都將陸續在熱身賽露臉，彩迷不妨及早進場，了解今年各隊準備狀況，會對投注例行賽更有把握。

(中時電子報)

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