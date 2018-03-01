《時來運轉》運彩報報 - 曼城一週雙賽 雙冠王近在咫尺？

2018年03月01日 16:14 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

甫奪下英格蘭聯賽盃冠軍的「藍月亮」曼城，緊接在英超一週雙賽，如果順利進帳6分，領先第2名球隊積分至少可拉開至16分，如果維持這個領先幅度可提前5輪奪冠，正好是4月7日主場對曼聯的「曼徹斯特德比」，踩在同城宿敵頭上封王，主帥瓜迪奧拉的英超首冠將格外有意義。

與此同時，曼城也將追求隊史首次的「歐洲三冠王」。雖然這個「三冠王」純度稍嫌不足（通常被稱為「歐洲三冠王」，是指贏得聯賽、足總盃和歐洲冠軍聯賽三項冠軍，史上只有7支球隊曾經達此成就，而英超唯一的「三冠王」是1998-99賽季的曼聯），因為曼城在足總盃意外出局，但贏得了聯賽盃冠軍，如果能夠在英超順利提前封王，將可集中心力去應付難度越來越高的歐冠淘汰賽。曼城在歐冠16強首回合客場4：0大勝巴塞爾，晉級8強只是時間問題，而8強的兩回合比賽日期，也剛好落在「曼徹斯特德比」的前後（首回合4月3或4日、次回合4月10或11日）。如果擊敗曼聯又在歐冠晉級4強，再也沒有比這更完美的劇本了。

劇本這麼寫，也要球員演好這齣戲才行。曼城最大的難關自然就是本週的兩場關鍵戰役。第一關先到酋長球場，3月2日凌晨3：45，關主是聯賽盃決賽的手下敗將兵工廠。槍手在聯賽盃決賽一無是處，但回到主場可能是另一番光景，首先，槍手在主場戰績出色，10勝2和1敗進36球失14球，表現和曼城作客相當；其次是不能踢聯賽盃的姆希塔良復出，他和奧巴梅揚的默契可能是左右勝負的因子；第三是兵工廠在英超爭冠無望，復仇心切加上較無壓力，在被看扁的情況下或有意外收穫。

曼城第二關3月5日凌晨零點整回到主場伊蒂哈德，但對手是力拚前4的切爾西。雖然藍軍近況不佳，先是在歐冠被巴塞隆納逼平，接著又在英超輸給曼聯而落居第5名，但切爾西上賽季主客雙殺曼城，本季首循環對戰表現也不算太差，門將庫爾圖瓦屢救險球，曼城最後憑著德布勞內的精彩射門才以1：0艱辛獲勝。由於曼城2天前才和槍手激戰，切爾西則已經休兵一週，藍軍在體能上應會略佔上風。

以此推測，曼城一週雙賽想拿6分難度不小，極有可能兩場比賽都要失分，這兩場比賽曼城應該都是讓球的一方，不妨小試對手不敗（兵工廠+1主勝、切爾西+1客勝）。

(中時電子報)