電影《殺手不笨》將開拍 全片場景9成在台中拍攝

2018年03月01日 16:19 中時 陳世宗

新加坡堪稱國寶級的導演梁志強，1日宣布將在台灣拍攝新作《殺手不笨》，全片90％在台中取景；場景包括藍色公路、大肚市場、高美溼地等，希望讓更多人看見台中之美，預計3月14日在台中開鏡。市府新聞局表示，台中市近年積極推動影視發展，更產出《紅衣小女孩2》、《大佛普拉斯》等優質影片，盼這份好成績能為劇組帶來好運氣。

新加坡知名電影《小孩不笨》、《錢不夠用》導演梁志強，1日召開記者會宣布電影《殺手不笨》將開拍。片中男、女主角是元介、安心亞、辛龍及新加坡演員Apple、Gadrick共同出席；新聞局副局長吳超男、台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳受邀站台，期望新加坡與台灣影視交流愉快，並預祝拍攝圓滿順利。

梁志強表示，在新加坡拍電影後，一直都希望能跨越到不同市場，台灣的朋友們相當支持電影，對於這次拍片相當期待；這是他第一部和台灣電影公司聯合製作的作品，感謝mm2滿滿額娛樂有限公司、mm2全亞影視娛樂集團、特纳傳播亞太區公司促成這次合作。

梁志強指出，他的電影《錢不夠用2》在台中萬代福戲院老闆黃炳熙的支持下，放映至今超過8年，非常感謝台中觀眾的支持；他第一次來台灣拍片，非選台中不可，盼更靠近台中市民，透過在地的生活取材增添親切感。

新聞局表示，近年台中市協拍數量持續成長，搭配每年2梯次的影視輔導金，以及住宿、影視活動補助等多元政策，已逐漸建立業界口碑；市府積極推動影視發展，國內首座公辦民營的專業片廠中台灣影視基地，將於今年年中完工。

新聞局說，《殺手不笨》一片描述「虎頭蜂」和「馬克」這兩位殺手，他們決定執行最後一個任務後逃離組織，兩人輾轉來到台中，巧遇天兵老同學傻豹、被通緝的菲律賓毒梟女兒Talia與其友人Ira，當兩個逃離組織的殺手碰上最美通緝犯，還有一位為愛走天涯的傻子，一段刺激的冒險旅程將在台灣上演，電影預計4月底殺青。

(中時)