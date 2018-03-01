台中單身聯誼冷熱不一 男秒殺女牛步

2018年03月01日 16:17 中時 陳淑娥

陳先生（右二）為避免遺珠之憾，深夜前往排隊睡在車上，是第一個拿到門票者。（陳淑娥翻攝）

單身聯誼活動吸引男性大排長龍，40個名額秒殺，7點後排隊者全部摃龜。（陳淑娥翻攝）

梧棲戶政所歡迎單身女性踴躍報名。（梧棲戶政所提供）

台中市梧棲戶政所承辦的單身聯誼活動，報名首日男性名額秒殺，女性則是姍姍來遲，戶政所主任巫金玲表示，有男生深夜12點卡位，希望能覓得適合對象，女孩子則較不積極，目前尚有逾20個名額，歡迎單身女性朋友參加，藉以擴大社交生活領域。

現代人工作忙碌逐漸晚婚，為提高婚育率，台中市民政局今年舉辦8場單身聯誼活動，由梧棲戶政所承辦的第3場聯誼，將於4月1日在台中港酒店登場，上月底報名首日，一大早就大排長龍，40個男性名額，還沒開門就已秒殺，造成30多人遺珠之憾。

戶政所秘書劉醇宏指出，37歲陳先生因之前報不上名，深夜12點就去卡位，整晚睡在車上飽受蚊子叮咬，是第一個取得門票的幸運兒，他希望能認識合適對象覓得良緣；但女性朋友則較含蓄，大多由長輩代為出面，目前僅18人報名，尚有22個名額。

面對「男熱衷、女牛步」窘境，戶政所積極向女生招手，強調報名男性中，不乏有高學歷及條件不錯者，希望25至40歲的單身女性踴躍參加。而承辦第4場的清水戶政所，也呼籲未婚男女朋友，走出戶外多認識異性朋友，以擴大社交生活領域。

(中時)