台灣平地草莓盛產 新加坡大學生慕名採果

2018年03月01日 16:20 中時 王文吉

有家長趁天氣晴朗，帶小朋友到草莓世界採果。（王文吉攝）

有家長趁天氣晴朗，帶小朋友到草莓世界採果。（王文吉攝）

新加坡大學生來台自由行，特別包車到潭子草莓世界採果。（王文吉攝）

新加坡大學生對台灣現採的草莓讚不絕口。（王文吉攝）

第二、三花期的草莓不僅果粒大，糖度及風味更佳。（王文吉攝）

天候多變，不利草莓生長，果農觀察，去年秋冬季節炎熱，草莓產季延後，加上產量減少，農曆過年期間每台斤飆上460元，經營觀光果園的果農表示，進入3月後，2、3期花重疊，草莓盛產，果粒大且飽滿，每台斤將跌破300元，尤其近日春暖花開，正是採果最佳時節。

新加坡黃宛晶及范沛輝等4名大學生組團來台自由行，特別包車到潭子草莓世界採果。黃宛晶說，新加坡沒有鄉村景觀，之前曾去韓國採草莓，感覺很好，這次來台體驗田園風光。范沛輝說，新加坡的草莓都是進口，不夠新鮮又酸，台灣現採草莓很新鮮，有酸有甜很好吃。

春暖花開時節，成串草莓紅通通，不少家長帶小朋友到草莓世界採果。果農許明興說，很多誤以為過完年，草莓產季就畫下句點，其實現在莓苗植株正壯，而且國曆3月過後，因第二、三期花重疊，產量大爆發，配合早晚溫差達10度以上，不僅果粒大，糖度及風味更佳。

許明興表示，去年秋冬氣溫高，導致花芽分化延後，加上莓苗剛種植，植株還小，產量自然不高，草莓自採每台斤最高飆到460元，現在進入盛產，量多價跌，目前每斤僅299元，將一路降價到產季結束，採果嘗鮮正是時候。

(中時)