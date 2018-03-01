衛生紙之亂誰起的頭？一張圖顯示消息由這而來！

2018年03月01日 16:30 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

搶購衛生紙的網路討論熱度，一夕之間暴漲百倍。（取自網路溫度計）

衛生紙喊漲消息傳出，一夕之間造成民眾搶購風潮，不僅政府要查業者是否聯合漲價，連國外媒體也關注台灣到底怎麼了？還有人形容這是「安屎之亂」，現在網路熱議，到底漲價消息從何而來，從網路調查發現，討論聲量會一天飆漲百倍，似乎箭頭都指向量販通路大潤發。

根據《網路溫度計》調查，這次衛生紙漲價消息的揭露，先是2月22日有媒體出現相關報導，內容指出國際紙漿價格上掦，國內紙業廠商不敢隨便調漲，但相隔不到一天，23日近中午多家電子報陸續露出漲價新聞並推播，而內文都提到大潤發接獲各家用衛生紙大廠的正式通知，衛生紙價格「確定」將調漲1到3成。隨後電視台也跟進大幅報導，網路開始出現討論聲量。

如果透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的傳播趨勢來看，造成民眾恐慌心理的推手，都指向是大潤發稱說接貨廠商漲價通知。在第二波的網路討論，其中中天旗下的「快點報報FB」可謂討論熱度最高，然後又帶動「PTT 八卦版」討論，2月23日至2月26日短短3天，搶購衛生紙話題仍攻陷新聞版面，甚至持續擴散至今。從一張圖可顯示，討論熱度一天飆漲百倍，漲價消息引發民眾恐慌。

對於這次的衛生紙之亂，公平會已請來5大量販業者與3家廠商「喝咖啡」，調查是否有觸犯《公平交易法》第14條所稱的聯合行為。不過，從網路大數據來看，衛生紙將漲價的消息是業者主動提供媒體，有別於過去廠商分別調漲的情況，若要說是所有業者一起漲價的行為，恐怕也已經違反聯合行為中的意思聯絡與意圖。

針對被指涉操作衛生紙漲價消息一事，大潤發公關表示，此事件公平會已進行調查，公司方面不便回應，但會持續配合政府相關指示。

(中時電子報)