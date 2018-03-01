紅豆生長期不一難管理　農委會籲純種種植

高雄農改場場長林景和（右1）呼籲，紅豆好品種要從一而種，避免生長期不一，彼此互相影響。（高雄農改場提供）

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每逢冬春之際盛產的國產紅豆深受國人喜愛，目前國產紅豆主流品種為高雄農改場研發的「紅豆高雄8號-紅蜜」和「高雄9號-紅寶」，但最近農民會將兩種生長期不同的品種混種栽種，不利管理，恐致產量下跌，高雄場籲農民純種種植最有利。

高雄農改場表示，高雄場為目前全台唯一從事紅豆育種的改良單位，自民國1974年「高雄選一號」問世，直到近年的高雄8號及高雄9號，共計9個品種，都是由高雄場育種研發出來的優良品種，但可能因農友自行留種多年，出現品種互混的情形，造成品質劣化。

高雄農改場指出，由於高雄8號經過約82天栽培就已成熟，但同一時間，生長期近90天的高雄9號卻仍處於未落葉成熟情形，農民因急於收割而使用落葉劑，強迫高雄9號成熟，提前採收，此舉不僅造成減產，也會影響品質，喪失2個品種獨具一格的特色及風味，好品種要從一而種，愈純種愈好。

高雄農改場表示，藉由高純度品種之區分，使紅豆生育日數及落葉成熟度趨於一致，煮後顆粒飽滿、香氣濃厚、食感風味極佳，非常適合烹煮食用或各式加工製餡。另外，高雄9號生育期雖較高雄8號長，但其豆粒鮮紅圓潤特大粒，賣相十分討喜且容易烹煮，煮後口感鬆綿，入口幾無渣感，無論烹煮食用或加工皆宜。

高雄農改場場長林景和強調，兩種紅豆品種因各具優勢深受青睞，高雄場已透過技轉方式移轉種子純化生產相關技術，輔導業者及生產單位建立生產原種種子之保種繁殖關鍵技術，將促使技轉單位作為領頭羊，配合農委會重大農業政策措施，推動農藥減量，產銷履歷及不使用落葉劑，並標示品種、品牌價值之產銷新模式，以強化整體產業結構，提升國產紅豆優質形象與附加價值，讓消費者食用安心。

(中時)

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