首架A350 XWB出廠　將飛全球最遠航線

2018年03月01日 16:48 中時 陳祐誠

擁有民航機之中最長航程的空中巴士A350 XWB，昨日從已從法國圖魯斯的最後組裝廠出廠，空巴表示，首架最新機型將於今年交機給新加坡航空展開營運，未來投入使用於新加坡與美國間航線，包括全球航程最遠的新加坡至紐約航線。

空中巴士指出，該架A350 XWB完成機身組裝之後，現已移至戶外進行詳盡的地面測試，接著將安裝勞斯萊斯Trent XWB引擎。接著進行簡短的試飛計畫，讓A350-900標準機型延長航程的改裝獲得認證，其中包括無需加裝油箱即可將載油量增加2萬4000公升的改造燃油系統；測試計畫也將測量改良空氣動力設計帶來的性能提升，例如加長的翼端小翼。

A350 XWB超長程機型能夠飛行長達20小時，航程達9700海浬，最大起飛重量為280噸，為長程飛行帶來絕佳經濟性。A350 XWB還擁有Airspace by Airbus客艙設計，提供絕佳的機上享受，以及雙走道飛機中最安靜的客艙。

空巴說明，A350 XWB是全新的廣體長程飛機家族，配備最先進的空氣動力設計、碳纖維機身與機翼、以及省油的勞斯萊斯引擎，這些新科技帶來最佳的營運效益，將耗油量與廢氣排放量降低百分之25，同時大幅降低維修成本。

目前空中巴士已從45家客戶接到854架A350 XWB確認訂單，成為史上最成功的廣體飛機之一，新加坡航空則是A350 XWB家族最大的客戶之一，已訂購67架A350-900，其中包括7架超長程機型。

(中時)