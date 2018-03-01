台灣國際蘭展3日後壁登場 王羲之蘭亭集序為發想 濃濃古典中國風

台灣國際蘭展即將於3日在台南後壁蘭花生物科技園區登場，今年以王羲之「蘭亭集序」為發想，融入東方園林山水元素，飛瀑、涼亭、小橋、迴廊，充滿濃濃的中國風。（莊曜聰攝）

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台灣國際蘭展即將於3日在台南後壁蘭花生物科技園區登場，今年以王羲之「蘭亭集序」為策展主軸，重現東晉時期蘭亭盛會場景，今日先公開10大秘境，先睹為快。（莊曜聰攝）
台灣國際蘭展即將於3日在台南後壁蘭花生物科技園區登場，今年以王羲之「蘭亭集序」為策展主軸，重現東晉時期蘭亭盛會場景，今日先公開10大秘境，先睹為快。（莊曜聰攝）
薈萃館有1000株比賽花，吸引國內外蘭花名家前來品評。(莊曜聰攝)
文化局結合蘭花與門神信仰設計的文創區。(莊曜聰攝)

2018台灣國際蘭展將於3日起在台南後壁蘭花生物科技園區舉行，今年策展主軸以東晉書法名家王羲之的「蘭亭集序」為發想，以蘭花融入東方山水園林的各類造景中，山嶺、飛瀑、涼亭、花巷小徑繽紛炫目，帶領民眾感受文人雅士春遊的愜意，呈現出濃濃的古典中國風。

市府今天搶先曝光蘭展秘境，「蘭亭館」利用大量蘭花呈現出《蘭亭集序》中「崇山峻嶺」、「茂林修竹」、「楓林小橋」、「煮酒論詩」、「曲水流觴」、「蘭亭薈萃」6大場景，還打造7公尺高瀑布及涼亭，走在其中宛若身處大自然，有身歷其境的感受。

除蘭亭館外，包含薈萃館、蘭創館、群賢館、蘭花市集館、香草故事館、文創設計主題展「結金蘭－蘭信仰」及戶外的蘭花公園，整個展覽空間達到5,500坪，經發局集結30多家廠商，展出253項的生技文創及蘭花精品，文化局則將門神信仰與蘭花結合，並開發限量文創品。

台南市代理市長李孟諺表示，邁入第14個年頭的蘭展，期許年年創新，今年全場佈置用花超過30萬盆，品種數量超過800種，展出規模是歷年之最，其中蘭亭館結合詩詞文化及東方山水，打造古風意境，給民眾不同的感官體驗，更希望藉此帶動蘭花相關產業的發展。

國際蘭展期間每逢假日常有壅塞情形，白河警分局在周邊道路設置移動式360度監視器，將重要道路路況即時回傳指揮所，使交管調度更具機動性，展場入園處也設有機動派出所，提供民眾諮詢及相關服務。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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