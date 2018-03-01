藏不住的研發魂 讚炭三代傳人溫家珩研發低壓氣鍋獲10項專利

讚炭工房創辦人劉見財（左）、二代傳人溫思聰（右）及三代傳承人溫家珩（中）共同見證舒壓鍋發表。（張祈攝）

友善列印
中時

花蓮讚炭工房自2004年創立，竹炭研發精神傳承三代，外孫溫家珩延續外公停不下的發明能量，在竹炭效能的基礎上，一年內發表2項得獎作品，其中「氣煎料理舒壓鍋」不僅獲得外公肯定，更一連在國內外奪下10項專利肯定，他說，即便研發產品不同，帶給民眾健康的生活的本質是不會改變的。

讚炭工房由退休校長劉見財與5名子女共同建立，原本只是想讓退休的父親有個養生又休閒的退休生活，受到赴日留學的兒子對「日本黑金」竹炭產品的熱愛，閒不住的劉見財號召家人一起投入竹炭產品研發，觸角延伸竹炭、燒窯、燒玻璃，近幾年更跨足友善農法推出薑黃、小黑蚊防蚊醋液及精釀啤酒。

主修會計系專業的溫家珩說，雖沒有直接進入讚炭工房協助經營，但從小圍繞在外公身旁，造就他手作發明的興趣，有感於竹炭品質優良及技術領先，先是研發拇指大小的「行動過濾器」，經20幾版修正，受到外公劉見財大力協助，拿下專利後終於在2017年中順利發表。

壓不住的發明魂，溫家珩有感於食安問題頻傳，研發方向再跨足烹飪界，帶著「氣煎料理舒壓鍋」設計理念跑遍全台工廠，他說，花蓮沒有不鏽鋼產業，跑遍全台不鏽鋼廠、零件廠，遇到貴人願意跟著他耗費6年時間完成開發、量產，完成一款完全「MIT」的產品。

為了完成研發，溫家珩在台北從事買賣業支撐開發費用，秉持「開發正向、有意義的被需求產品」，設計出水煮、蒸煮、乾煎三合一的舒壓鍋，讓烹飪新手也能輕鬆健康料理。

「是蓋子也是煎盤」溫家珩說，這款舒壓鍋最大的特色就是他的煎盤位置，可以是蓋子也可以作為清炒、乾煎的炒鍋，同時可以煲湯、煮飯還可以炒菜，30分鐘輕鬆上菜，提供全新型態的料理模式，連不會料理的外公都說讚。

(中時)

首架A350 XWB出廠　將飛全球最遠… 小巨蛋冰上樂園 即日起到5月底天…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。