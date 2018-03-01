藏不住的研發魂 讚炭三代傳人溫家珩研發低壓氣鍋獲10項專利

2018年03月01日 16:50 中時 張祈

花蓮讚炭工房自2004年創立，竹炭研發精神傳承三代，外孫溫家珩延續外公停不下的發明能量，在竹炭效能的基礎上，一年內發表2項得獎作品，其中「氣煎料理舒壓鍋」不僅獲得外公肯定，更一連在國內外奪下10項專利肯定，他說，即便研發產品不同，帶給民眾健康的生活的本質是不會改變的。

讚炭工房由退休校長劉見財與5名子女共同建立，原本只是想讓退休的父親有個養生又休閒的退休生活，受到赴日留學的兒子對「日本黑金」竹炭產品的熱愛，閒不住的劉見財號召家人一起投入竹炭產品研發，觸角延伸竹炭、燒窯、燒玻璃，近幾年更跨足友善農法推出薑黃、小黑蚊防蚊醋液及精釀啤酒。

主修會計系專業的溫家珩說，雖沒有直接進入讚炭工房協助經營，但從小圍繞在外公身旁，造就他手作發明的興趣，有感於竹炭品質優良及技術領先，先是研發拇指大小的「行動過濾器」，經20幾版修正，受到外公劉見財大力協助，拿下專利後終於在2017年中順利發表。

壓不住的發明魂，溫家珩有感於食安問題頻傳，研發方向再跨足烹飪界，帶著「氣煎料理舒壓鍋」設計理念跑遍全台工廠，他說，花蓮沒有不鏽鋼產業，跑遍全台不鏽鋼廠、零件廠，遇到貴人願意跟著他耗費6年時間完成開發、量產，完成一款完全「MIT」的產品。

為了完成研發，溫家珩在台北從事買賣業支撐開發費用，秉持「開發正向、有意義的被需求產品」，設計出水煮、蒸煮、乾煎三合一的舒壓鍋，讓烹飪新手也能輕鬆健康料理。

「是蓋子也是煎盤」溫家珩說，這款舒壓鍋最大的特色就是他的煎盤位置，可以是蓋子也可以作為清炒、乾煎的炒鍋，同時可以煲湯、煮飯還可以炒菜，30分鐘輕鬆上菜，提供全新型態的料理模式，連不會料理的外公都說讚。

(中時)