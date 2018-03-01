酒後乘車太粗心 運將拾獲68支手機、上百萬元

警政署署長陳家欽表揚計程車司機劉憶鄉拾獲68支手機，都將拾得物送到警廣找回主人。（警廣提供）

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警察廣播電台收到民眾遺失的手機會先行充電，避免失主焦急打電話來卻因沒電無法聯絡。（警廣提供）

警察廣播電台成立64週年台慶，統計2015至2017年拾得物排行前3名依序為手機9772件（35%）、皮夾2808件（10%）和鑰匙2716件（9.7%）。若單以手機價值即超過新臺幣1億元以上，而1月則是遺失的高峰期，許多與民眾搭計程車酒後分心有關。

警廣也統計出熱心聽友的10年之最，送交遺失物最多的駕駛劉憶鄉，共送交138件遺失物，其中有68支行動電話；拾金不昧最高金額則是駕駛張朝宗先生拾獲的126萬8000元。

警政署長陳家欽表示，因為有這些熱心民眾和警廣一起合作，為社會大眾服務，大家知道搭計程車掉東西一定找警廣，因為司機會把遺失物送交到警廣招領；開車要聽警廣，也是因為有這些熱心提供路況消息的朋友，讓用路人收聽警廣就可以一路順暢、毫無阻塞。

計程車司機劉憶鄉累積拾獲68支手機，他表示，自己開夜班，在KTV排班時常載到酒醉乘客，下車時忘記拿手機。他說自己掉東西的話也會很著急，所以將心比心，總是儘快把拾得物送到警廣，接到失主感謝電話時非常開心。

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(中時)

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