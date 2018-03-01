小巨蛋冰上樂園 即日起到5月底天天優惠

台北小巨蛋冰上樂園即日起到5月31日，推出繽紛春季優惠活動，不分平日假日，天天都有優惠。（北捷提供）

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春天來臨，台北小巨蛋冰上樂園即日起到5月31日，推出繽紛春季優惠活動，不分平日假日，天天都有優惠。3月7日到3月14日平日，再推出白色情人節甜蜜蜜雙人套票，原價760元，折扣價只要520元，還有機會獲得免費炸雞兌換券1張。

台北捷運公司表示，即日起到5月31日期間，20人以上團體於平日預約入場，可享2人免費優惠；每周三平日雙人同行滑冰，享有499元優惠價，包含雙人滑冰券及免費租借冰鞋、全套護具，可滑冰2小時。

除了平日優惠，假日也有超值單人滑冰套票，全票組合優惠價370元，半票組合優惠價270元（7歲以上未滿12歲），免費票組合優惠價170元（6歲以下），可享滑冰2小時，免費租借冰鞋、全套護具。

3月7日至3月14日平日，同場加映白色情人節甜蜜蜜雙人套票，活動期間購買套票，折扣價只要520元，可滑冰2小時及租用冰鞋與全套護具，每人再加贈造型手套，在售票櫃檯登記抽獎，還有機會獲得「起家雞」免費炸雞兌換券1張，將抽出5位幸運兒，3月16日在小巨蛋網站公告得獎名單。

北捷表示，台北小巨蛋冰上樂園除擁有國際級冰面供遊客進行休閒滑冰運動，同時提供多元滑冰教學服務，場館也別具巧思打造商品展示區，在圓形玻璃窗內展示冰上樂園獨家周邊商品，有造型手套、滑冰鞋款筆套組及小巨蛋玻璃隨行杯等，都是首發限量商品，在冰上樂園櫃檯都可買到。

(中時)

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