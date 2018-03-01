融合京劇和南管 李易修打造台灣神話《蓬萊》

拾念劇集導演李易修打造台灣本土神話《蓬萊》，劇中的諸神和人類，都在尋覓一方安身立命之處。（國家兩廳院提供）

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拾念劇集導演李易修打造台灣本土神話《蓬萊》，並將三噸白米搬上舞台，劇中的諸神和人類，都在尋覓一方安身立命之處，而眾神嗜吃人肉的橋段，也隱喻長期過勞、被體制剝削的台灣勞工。

「蓬萊」指的是什麼？李易修說，「蓬萊」其實就是台灣，「也是一個理想的仙境國度，在這裡的人和神，都在尋找自己的定位，都在尋找安身立命之處；而東港王船則代表『送瘟神』，把瘟神送走了，子民才會平平安安。」

李易修現年42歲，是台北人，畢業於北藝大戲劇所，從事劇場工作20年，他表示，劇中的諸多神明角色，如旱魃、大禹、軒轅、精衛等，是來自於經典文學《山海經》，「但劇情是新編的情節，說的是在一場諸神的戰爭之後，戰神刑天受到鬼島神族的召喚，要求他尋找一把花園鎖鑰，否則世界末日就要到來。」

李易修說，劇中的神明非常人性化，都有愛恨貪嗔痴的一面，「他們看似祥和，但其實有奸詐之處和背後盤算，還會吃人肉，其中的軒轅甚至有四張臉，套用在現代社會裡，誰會有四張臉呢？政客才會有這麼多張臉，這就是台灣現況的隱喻。」

此外，劇中演員們所演唱的歌曲、配樂，都是由作曲家許淑慧新編的南管、北管音樂。李易修表示，他在就讀研究所期間才接觸南管音樂，從此為之著迷，也運用在作品裡，「我是學了南管才知道，原來自己的台語口音是泉州腔，我的祖籍也真的是泉州，這樣的連結，在劇中也有尋根的意味。」

值得一提的是，京劇名伶朱安麗在劇中飾演4個角色，包括女神、旱魃、大禹和西王母，朱安麗為京劇花旦，但長年參與不少舞台劇演出，她表示，必須在舞台上變換4個角色，頗有挑戰性。

(中時)

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