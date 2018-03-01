替換老舊A-4天鷹機 阿根廷擬購24架二手幻象2000

2018年03月01日 16:49 中時電子報 李靖棠

據美國The Inquisitr新聞網報導，阿根廷空軍先前宣布，為替換服役多年、漸趨老舊的A-4天鷹式攻擊機（Douglas A-4 Skyhawks），擬向法國採購20至24架二手的幻象2000戰機（Dassault Mirage 2000C），藉此強化其空軍戰力。這是阿根廷繼福克蘭島海戰（Falklands War）沉寂多年至今，最大的一筆戰機升級訂單。

Mirage 2000 in Action

曾在稱霸南美空域多年的阿根廷，在1980年代早期，不只擁有美法雙規格最先進的戰機，更有以色列後勤支援。空軍方面，阿根廷擁有幻象III型（Mirage IIIs）、以色列改良的鷹式戰鬥機（IAI Daggers）和A-4天鷹式攻擊機；海軍則擁有法製的超級軍旗攻擊機（Dassault Super Etendard）。但1982年的福克蘭島海戰中，這隻機隊遭到能短場起降（STOVL）的英國海鷂戰鬥攻擊機（British Aerospace Sea Harrier）重創，再加上阿根廷國內政治、經濟變動，讓這機隊逐漸變老衰敗。

美國海軍麾下的A-4天鷹式攻擊機。（圖/美國海軍）

曾在福克蘭島戰爭重創阿根廷空軍、英國海軍海鷂戰機。（圖/美國海軍）

由法國達梭公司（Dassault）研發製造、以大型三角翼聞名全球的幻象2000戰機，1978年首次試飛、1982年正式投入服役，擁有十多款衍生改良版本。最大時速可達2.2馬赫、最大航程可達1,550公里，裝載有兩具機砲、共有9個掛彈點，可掛載魔術空對空飛彈、雲母飛彈等武器。除法國空軍使用外，我國空軍也於1997年購得60架單雙座型的幻象2000-5型戰機，但服役後卻多災多難，20年來造成江金亮少校、劉浩帆上尉、張健翔中校和王同義上校等優秀飛官殉職，日前更傳出何子雨上尉失蹤，至今仍下落不明。

事實上，阿根廷的選擇並不少，除了向法國採購外，2013年西班牙也提供二手的達梭F-1戰機（Dassault Mirage F1 fighters）、或是以色列的幼獅戰鬥機（IAI Kfir），以及瑞典紳寶（SAAB）的JAS 39獅鷲戰鬥機（Saab JAS-39 Gripen）。擁有12架蘇愷24戰機（Sukhoi Su-24 fighter-bombers）的阿根廷，也曾考慮過俄羅斯的米格29戰機（Mikoyan MiG-29）和中國大陸研發的梟龍戰機，但最終都因為任務需求與環境不符而放棄。

(中時電子報)