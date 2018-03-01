替換老舊A-4天鷹機 阿根廷擬購24架二手幻象2000

法國空軍麾下的幻象2000C型戰機。（圖/美國國防部）

友善列印
中時電子報

據美國The Inquisitr新聞網報導，阿根廷空軍先前宣布，為替換服役多年、漸趨老舊的A-4天鷹式攻擊機（Douglas A-4 Skyhawks），擬向法國採購20至24架二手的幻象2000戰機（Dassault Mirage 2000C），藉此強化其空軍戰力。這是阿根廷繼福克蘭島海戰（Falklands War）沉寂多年至今，最大的一筆戰機升級訂單。

替換老舊F-16 土耳其想買100架新F-35各型戰機

Mirage 2000 in Action

曾在稱霸南美空域多年的阿根廷，在1980年代早期，不只擁有美法雙規格最先進的戰機，更有以色列後勤支援。空軍方面，阿根廷擁有幻象III型（Mirage IIIs）、以色列改良的鷹式戰鬥機（IAI Daggers）和A-4天鷹式攻擊機；海軍則擁有法製的超級軍旗攻擊機（Dassault Super Etendard）。但1982年的福克蘭島海戰中，這隻機隊遭到能短場起降（STOVL）的英國海鷂戰鬥攻擊機（British Aerospace Sea Harrier）重創，再加上阿根廷國內政治、經濟變動，讓這機隊逐漸變老衰敗。

美國海軍麾下的A-4天鷹式攻擊機。（圖/美國海軍）

曾在福克蘭島戰爭重創阿根廷空軍、英國海軍海鷂戰機。（圖/美國海軍）

由法國達梭公司（Dassault）研發製造、以大型三角翼聞名全球的幻象2000戰機，1978年首次試飛、1982年正式投入服役，擁有十多款衍生改良版本。最大時速可達2.2馬赫、最大航程可達1,550公里，裝載有兩具機砲、共有9個掛彈點，可掛載魔術空對空飛彈、雲母飛彈等武器。除法國空軍使用外，我國空軍也於1997年購得60架單雙座型的幻象2000-5型戰機，但服役後卻多災多難，20年來造成江金亮少校、劉浩帆上尉、張健翔中校和王同義上校等優秀飛官殉職，日前更傳出何子雨上尉失蹤，至今仍下落不明。

事實上，阿根廷的選擇並不少，除了向法國採購外，2013年西班牙也提供二手的達梭F-1戰機（Dassault Mirage F1 fighters）、或是以色列的幼獅戰鬥機（IAI Kfir），以及瑞典紳寶（SAAB）的JAS 39獅鷲戰鬥機（Saab JAS-39 Gripen）。擁有12架蘇愷24戰機（Sukhoi Su-24 fighter-bombers）的阿根廷，也曾考慮過俄羅斯的米格29戰機（Mikoyan MiG-29）和中國大陸研發的梟龍戰機，但最終都因為任務需求與環境不符而放棄。

(中時電子報)

文章來源：Will Argentina Buy Mirage 2000 Jets From France?

更多精彩新聞請見軍事頻道！
Su-57戰機將出海軍型 配合俄國未… 維修自己來 五角大廈要再壓低F-3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。