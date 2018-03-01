雲林斗南鎮西邊幾乎都姓沈 國策顧問沈國榮回鄉贈匾

國策顧問沈國榮（右四）贈匾「護國佑民」給斗南鎮泰安宮，右二是役政署副署長沈哲芳。（周麗蘭攝）

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總統府國策顧問沈國榮（左）、役政署副署長沈哲芳都是斗南鎮沈氏的傑出子弟。（周麗蘭攝）

雲林縣斗南鎮是大陸漳州詔安民眾遷移台灣的重要據點，沈姓是第一個大姓，大東里的古廟「泰安宮」創建300多年，供奉台灣地區沈姓後代奉為先祖的「沈祖公」，總統府國策顧問沈國榮飲水思源榮歸故里，1日贈匾「護國佑民」。

「武德尊侯」沈彪是沈氏家族信仰的沈祖公，全台沈氏宗親會總會亦設於斗南泰安宮，亦俗稱沈祖公。台灣地區沈氏家族每年春、秋舉辦祭典，近年來不少海外沈姓僑胞專程來此祭祖。

總統府國策顧問、台灣科學工業園區科學同業同業公會理事長沈國榮，1日與同樣出身斗南鎮的內政部役政署副署長沈哲芳回鄉祭祖，斗南鎮代會主席沈暉勛、大東里長沈永靖、前縣議員張嘉元等人陪同，沈國榮贈匾「護國佑民」。

這是泰安宮第二度獲贈「護國佑民」匾額，第一個是前縣長許文志所贈。

沈國榮表示，小時住在斗南大東，常在泰安宮廟埕玩彈珠，中學後旅外、出國讀書、回國發展事業，故鄉的人情一直留在心裏，年紀越大思鄉之情越發深刻，幾年前開始每年都回祖廟祭祀，看看老同學、沒搬走的老鄰居。

沈國榮說，全世界的沈氏宗親會很多，總會設在斗南泰安宮，希望盡一己之力使沈氏宗親感受到祖廟的榮光與興旺， 心中有個歸屬感。

廟方主委打趣說，到斗南鎮大東里千萬不要叫「沈先生」，因為「全部的人都會回頭看你」。

鎮代會主席沈暉勛表示，斗南鎮西邊的新崙里、西伯里、埤麻里、大東里、明昌里大部分都姓沈，全台灣也是斗南鎮姓沈的最多，泰安宮除是沈氏祖廟，也延伸設置圖書館、文教基金會，協助優秀與清寒學子。

(中時)

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