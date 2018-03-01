腰痛發現肝癌 64歲婦腹腔鏡切除肝癌

2018年03月01日 16:46 中時 馮惠宜

黃女透過腹腔鏡以及ICG螢光成像系統摘除肝腫瘤，他相當感謝醫療團隊的照顧與治療讓她以最短的時間、最小的傷口就找回健康。（馮惠宜攝）

真是不幸中的大幸，64歲的黃女士長期右背疼痛，半年前開始出現疲倦，腰背還摸得到膨出異物，後來因血尿到台中榮總就醫，腎臟病科醫師在她的右側發現7公分的水瘤，安排開刀前經磁振造影檢查訝然在左肝發現13公分巨大腫瘤，醫師透過腹腔鏡除摘除7公分水瘤，也一併將13公分的肝癌切除，意外發現肝癌卻也即早治療，讓她感到相當幸運。

肝臟是沈默的器官，尤其肝癌初期症狀並不明顯，使得肝癌患者一經確診往往都是末期或已出現癌細胞轉移，台中榮總一般外科醫師羅少喬指出，黃女士相當幸運，在確診後院方透過最新的ICG碘氟氯螢光成像系統標記腫瘤再進行腹腔鏡切除，除出血少、傷口小，腫瘤也拿得相當乾淨，最大的傷口也只有5公分。

黃女士2月1日手術，4天後出院，3月1日回到醫院獻花給醫療團隊，感謝他們在最短時間、最小的疤痕，以及幾乎無疼痛的併發症就找回健康，

羅少喬指出，腹腔鏡切除肝腫瘤手術一改過去肝癌手術必須切開超過30公分的L型大傷口，住院也要至少7天以上，大大改善出血和術後傷口疼痛的困擾，但腹腔鏡侷限於切面，加上醫師無法直接接觸腫瘤、釐清腫瘤範圍，因而該院引進ICG螢光成像系統，利用ICG透過肝臟代謝、腫瘤邊緣會代謝不好，做出標記，方便醫師清楚腫瘤範圍，切除得更乾淨。

(中時)