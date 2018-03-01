男慣竊喬裝長髮粉紅佳人 連偷3收費亭還是遭逮

李男精心喬裝成女人，連偷3家停車場，仍遭警查獲送辦。（陳淑芬翻攝）

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警方循線查獲李男竊盜停車場案，起獲喬裝成女人的衣物配件等證物。（陳淑芬翻攝）

中市第二警分局育才派出所近日連續獲報3起停車場收費亭遭竊案，經過濾案發地附近上百支監視器影像，發現嫌犯穿粉色女性長外套、長髮，還戴口罩遮住大半張臉，經警循線逮人，發現李姓男子在作案車內呼呼大睡，一旁有女性假髮、衣物等贓證物，他為防緝大費周章男扮女裝犯案，沒想到還是遭逮，依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，39歲李男住在南投，日前鎖定中市無人看館的停車場專偷收費亭內現金及電腦設備，除了偷車牌懸掛在自小客車偽裝，還身穿粉色長外套、戴長捲假髮，並以口罩遮住大半張臉，精心打扮喬裝成女人，行竊時還誤將電腦主機當成監視器主機一併拆走，異想天開認為可誤導警方辦案，還連偷3家。

警方獲報後，發現犯案手法相同，擴大調閱相關行車記錄及監視器影像，過濾上百支監視器畫面，發現李男涉嫌重大，循線前往南投國姓鄉埋伏，發現李男竟在犯案車內呼呼大睡，他被警方叫醒時還嚇一大跳，沒想到他精心策畫、偽裝打扮，竟還被逮。

警方現場查扣主機2台、新台幣1萬餘元及假髮1頂、手套1套及外套1件等贓物。李男坦承犯行，供稱因缺錢花用才會鎖定無人看管的停車場犯案，他凌晨在台中連犯3起竊盜案，返回南投因太過疲累才在車內睡著，不過，他仍滿腹狐疑多次詢問警方「都已經喬裝成這樣了，為何會查到他」。

(中時)

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