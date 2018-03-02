十大性愛地雷對話 你中了幾個？

2018年03月02日 05:31 中時電子報 李靖棠

據英國太陽報（The Sun）報導，無論是男生或女孩，在進入性愛期間，都有所謂調情言語、或是能讓場面一下子變成無比尷尬的對話。為了避免再有人重蹈覆轍，太陽報在進行千餘人訪問調查後，統整出「十大性愛地雷對話」清單，給予各位男女朋友們一個借鏡。

「十大性愛地雷對話」（當女孩聽到時....）：

一、性愛過程中叫錯對方姓名

二、我做不到！

三、我無力了（軟掉）！

四、這玩意你跟前任們做過嗎？

五、你的姊妹喜歡什麼？

六、下一步、我該做啥？

七、我不愛你了！

八、做完後、我們就分道揚鑣吧！

九、我可以打給你母親嗎？

十、你的技巧、跟我前任一樣好耶！

「五大性愛地雷對話」（當男孩聽到時....）：

一、性愛過程中叫錯對方姓名

二、做一做、趕緊結束吧！

三、你讓我想到我爸！

四、你的雞雞好小！

五、你可以再說一次你的姓名嗎？

從兩份排行中可以看到，無論男女，對在性愛過程中叫錯對姓名，不管是有心或無意，在對方聽來，你就是那種「吃著碗裡、想著鍋裡」人，不僅產生厭惡或生氣的情緒，更使對方感覺不被尊重。這絕對地雷第一名！

此外，性生活是每個人極私密的領域，沒有人會希望被拿來大說特說或被比較，所以這類問題一出口，很可能造成你的床第性福大打折扣。男性似乎不喜歡被質疑、挑戰或是催促，相對之下比較在乎直觀感受；而女性則不喜歡被中途打斷、比較或是心理壓力，更注意的是當時的情緒與氣氛製造。如能避免以上多個地雷，也許真能讓你的性生活更加美滿幸福。

(中時電子報)